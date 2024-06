Os servidores Elden Ring estão offline esta manhã devido à chegada do patch de pré-lançamento de Shadow of the Erdtree

Conforme detalhes na postagem abaixo, os servidores começarão a ficar offline A partir das 09:00 italiano (Basicamente ao mesmo tempo em que escrevemos), e espera-se que os negócios continuem aproximadamente 3 horas , o que evita imprevistos. Obviamente, durante a manutenção, você poderá continuar jogando, mas sem poder acessar as funcionalidades online do título, como marcas deixadas pelos jogadores no chão e qualquer forma de multiplayer.

Muitas novidades com a atualização e não apenas para quem joga Shadow of the Erdtree

A atualização 1.12 do Elden Ring foi revelada na semana passada e trará consigo muitos novos recursos interessantes para todos os jogadores, mesmo aqueles que não irão comprar a expansão Shadow of the Erdtree. Entre estes encontramos alguns Alterações aplicadas ao inventário, onde agora estarão claramente destacados os novos itens adquiridos recentemente. Nesse sentido, também será adicionada uma seção especial chamada “Objetos Recentes”.

As invocações podem ser movidas no New Game Plus, ativadas ou desativadas em uma nova opção de menu específica e também serão adicionadas 5 novos penteados Para sua Senzaluce. Estas devem ser apenas algumas das novidades do patch, com todos os detalhes a serem revelados em breve através das notas oficiais.