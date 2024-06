Adeus WhatsApp a todos na Itália e na Europa. Veja quando e por quê

em Itáliacomo no restoEuropa, Whatsapp É usado diariamente por milhões de pessoas. Se antes dependíamos de mensagens SMS (caras), hoje tudo ficou mais simples. Seja enviando mensagens de texto, fotos, vídeos ou mensagens de voz com uma pessoa ou em grupo, o WhatsApp é a solução gratuita que conseguiu revolucionar para sempre a forma como nos comunicamos através de nossos smartphones.

Mas agora tudo pode mudar dramaticamente. WhatsApp ameaça retirar-se do mercado Europeu e, portanto, também italiano. a razão? E novamente política.

WhatsApp pode parar de funcionar na Itália

O problema não afeta apenas o WhatsApp, mas também outros aplicativos de mensagens como Telegrama e Sinal.



A União Europeia anunciou que poderia fazê-lo Apresentaremos controles de bate-papo em breve. Nesse caso, o WhatsApp e outras aplicações seriam obrigados a fornecer à UE acesso, mediante pedido, às mensagens, fotos e vídeos pessoais dos utilizadores.

Em outras palavras, as autoridades podem examinar e acessar as fotos que você envia a amigos e familiares. O objetivo declarado da Comissão Europeia é rastrear casos de violência sexual contra crianças e processar os autores de conteúdos e as pessoas que os partilham. Para tornar isso possível, WhatsApp deve quebrar sua própria criptografia. Isto, como concordou a administração do Signal e do WhatsApp, está fora de questão, à custa de ter que se retirar do mercado europeu.

“Não há como manter a integridade da criptografia de ponta a ponta e, ao mesmo tempo, expor o conteúdo criptografado à vigilância“, explicou o chefe do serviço de mensagens da Signal. A empresa já havia anunciado em maio que estava pronta para encerrar o Signal na Europa se isso acontecesse. O WhatsApp já tem planos de encerrar se a Comissão impor controles aos seus usuários ‘conversas.

WhatsApp se recusa a compartilhar fotos e vídeos de usuários com a União Europeia

Plano da UE para introduzir Controles de bate-papo Não é novo, mas o projeto ainda não se concretizou. Se a quebra da criptografia obrigatória se tornar realidade, WhatsApp, Signal e outros aplicativos de mensagens terão que apagar as fotos e vídeos de seus usuários e enviá-los às autoridades.

Mas os usuários devem primeiro concordar com tal ação. Caso o usuário se recuse, não poderá mais enviar ou receber fotos e vídeos, o que prejudica o argumento de que esta ação é voluntária.

Ao contrário do sinal, WhatsApp ainda não anunciou oficialmente Estar preparado para retirar-se da Itália e da Europa se tal decisão for tomada.



Mas para verificar suas intenções é útil observar o que está acontecendo nele Índia Neste momento. O WhatsApp, em resposta à possibilidade de sua criptografia ser hackeada dentro do país, anunciou que se retirará da Índia se isso acontecer – e, portanto, parece prestes a perder mais de meio bilhão de usuários.

Assim, o mesmo destino poderia recair sobre a Itália e toda a Europa.