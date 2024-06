Cova! 2 foi anunciado, antes da remasterização da primeira versão estar disponível

Durante o evento Limited Running Games O túmulo foi anunciado! 2, de nós tombi! 2, uma versão remasterizada do clássico jogo para PlayStation. Curiosamente, foi revelado antes da versão remasterizada do primeiro capítulo estar disponível. No entanto, será lançado para PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch. Portanto, não há versão para Xbox. A versão para PC estará disponível para compra no Steam.