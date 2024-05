Como pagar menos pelo Spotify Premium: o truque que você precisa saber

Quer pagar o mínimo possível pelo Spotify Premium? Então há um truque que você deve adotar: ele fará o trabalho para você.

Se você está procurando um aplicativo para ouvir música, com certeza Spotify É exatamente esse para nós. É um serviço usado por qualquer pessoa Permite que você ouça música como desejar. Ela ganhou muita popularidade ao longo dos anos e é impossível não reconhecê-la. É por isso que muitas pessoas mal podem esperar para abrir o aplicativo e tocar um pouco de música assim que puderem.

Mas há um problema que diz respeito a todos nós. Estamos nos referindo a Spotify Premium, que atualmente tem um custo elevado. Sabemos que existem diferentes planos de assinatura relativos a este serviço. No primeiro caso podemos ver Um indivíduo especialQue preço bom $ 10,99 por mês. Aqueles que desejam compartilhar a conta com outras pessoas podem considerar inscrever-se nela Dupla excelente. isso custa 14,99 euros por mês É o melhor plano conhecido atualmente.

Descontos do Spotify, descubra como você pode obtê-los instantaneamente: siga as dicas

Finalmente chegamos ao plano que melhor se adapta a toda a família. E leva um nome Família Premium E isso exige 16,99 euros por mês. Seis pessoas podem se inscrever para obter os mesmos serviços. O único problema é que todos terão que viver sob o mesmo teto. E se há algo que cada um de nós está tentando fazer, É encontrar uma maneira de economizar dinheiro. Existe realmente uma maneira de reduzir o custo das assinaturas? Aparentemente sim, e não é tão impossível quanto você pensa.

Uma das melhores maneiras de economizar usando o Spotify é Inscreva-se em um plano anual com um vale-presente. Pode ser obtido na Amazon ou Best Buy por 99€ para o plano anual. E se você tiver certeza de usar o Spotify por um ano inteiro, você vai acabar com isso Economize até 33€ em comparação com o pagamento mensal. Mas as avaliações gratuitas também são uma ótima maneira de reservar algum dinheiro sem gastá-lo demais.

Além disso, há Possibilidade de subscrever o serviço mesmo de outra região. Isso ocorre porque preços mais baixos são definitivamente oferecidos. Isso significa que você terá que fazer uma pesquisa cuidadosa, obviamente. Mas nestes casos é melhor do que nada porque facilitará o nosso trabalho. No final das contas poderemos economizar com o Spotify. Seguindo este truque você resolverá todos os seus problemas: tenha isso em mente.