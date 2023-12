Este supercarro faz Ferrari e Lamborghini parecerem carros pequenos: custa uma fortuna, mas é uma obra-prima

As vitórias alcançadas pela Toyota, Porsche e Ferrari em 2023 no Campeonato Mundial de Endurance (WEC) levaram vários fabricantes a avançar mais na pista com novos projetos. Aqui está o mais recente supercarro emocionante fabricado na Itália.

O conceito de supercarros foi substituído pelo nascimento dos supercarros. Os carros em Le Mans são abreviados como LMH ou simplesmente renomeados como Hypercar. Estes são carros de corrida usados Na primeira categoria do Campeonato Mundial de Endurance a partir da temporada 2021. Os antigos carros-conceito LMP1 foram substituídos por esses novos carros essencialmente híbridos.

As novas regras estipulam que os supercarros podem ser versões de corrida de carros de estrada existentes ou protótipos projetados especificamente para competir na categoria principal do Campeonato Mundial de Endurance (WEC). Muitos aproveitaram a oportunidade para conquistar um espaço importante para si próprios nesta categoria, o que também tem sérias implicações para o segmento ultraluxuoso. O desempenho de alguns carros é o aspecto mais interessante. Estes são monstros que foram trabalhados durante horas e horas No túnel de vento para alcançar desempenho para os corações fortes.

Ao contrário da Fórmula 1, há quase total liberdade de expressão no Campeonato Mundial de Endurance. Os engenheiros podem dar asas à imaginação e é neste edifício que o projeto 777 Hyperca foi criado e desenvolvido.r, um carro de corrida destinado ao uso em pista desenvolvido pela fabricante italiana 777 Motors. É uma casa fundada por Andrea Levy, rosto conhecido entre os frequentadores do Salão Automóvel de Milão Monza. Haverá também espaço para o novo carro de corrida da Lamborghini.

Características do hipercarro 777

Este é um carro extremo em todos os detalhes. O monocoque é feito de fibra de carbono e já foi homologado pela FIA. Na verdade, ele é fabricado pela Dallara, que já é fornecedora oficial de chassis da classe LMDh do Campeonato Mundial de Endurance, que também foi certificada pelo BMW M Hybrid V8 e pelo Cadillac V-Series R. A montagem do carro é também o trabalho de Dallara. Especialistas. Sob o capô está um V8 de 4,5 litros naturalmente aspirado, cortesia da Gibson Technology, capaz de disparar até 800 cv a 9.000 rpm no modo “push to pass”.

O carro pesa muito pouco, chegando a 900 kg. O aspecto mais romântico do 777 Hypercar é que ele não possui peças eletrificadas no motor. Optamos por um V8 naturalmente aspirado que, no entanto, O que lhe permite atingir uma velocidade máxima de 370 km/h. O motor de 8 cilindros é alimentado por combustível sintético, permitindo uma redução de 65% nas emissões em comparação com o combustível convencional. Veremos algo semelhante no futuro também na categoria principal do automobilismo.

Segundo dados do carro, o 777 Hypercar será capaz de completar uma volta no Autódromo Nacional de Monza em apenas um minuto e 33 segundos, tempo mais de dois segundos a menos que a pole position alcançada no sexto lugar. O Monza 2023 chega ao Toyota GR010 Hybrid, uma diferença de 7 segundos em relação ao brutal Pagani Huayra R. Junto com o 777 Hypercar, o rico comprador recebe um simulador profissional projetado por Dallara e Tech&SYM. Dê uma olhada no vídeo do canal DPCcars no YouTube.

A tecnologia do carro é impressionante. Tudo foi pensado para atingir os picos da pista com a ajuda da inteligência artificial. O sistema, promovido em colaboração com o Politécnico de Milão, chama-se AI Racing Virtual Coaching e garante ao piloto acesso a todos os dados de telemetria e objetivos de condução em tempo real durante o ciclo de voo. Além disso, também existem sensores biométricos para monitorar os parâmetros do piloto Como frequência cardíaca, saturação e temperatura corporal. Não chegará antes de 2026.