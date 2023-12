Yakuza: Like a Dragon, Sega revelou quantas cópias foram vendidas em todo o mundo

Os desenvolvedores da Sega e Ryu Ga, Gotoku Studio, revelaram isso Yakuza: Como um dragão Ele alcançou a altura 1,8 milhão de cópias vendidas em todo o mundo desde seu lançamento em janeiro de 2020.

De acordo com os números divulgados pela empresa japonesa, o número total de jogos é de aprox. 400 mil exemplares só no paísEnquanto 1,4 milhão de cópias permanecem em outros mercados.

Este é certamente um bom resultado, especialmente considerando que estamos falando de uma série que até poucos anos atrás era considerada de nicho e que Like a Dragon representa, entre outras coisas, um ponto de ruptura com os capítulos antigos, substituindo as batalhas de ação por confrontos alternados. , ao apresentar um novo protagonista.

Além disso, é bom destacar que no verão de 2021 Yakuza: Like a Dragon passa a fazer parte do catálogo de jogos. Arcada de jogos Da Microsoft, onde ainda está disponível, enquanto em agosto passado era um dos jogos incluídos no nível básico do PlayStation Plus, e por isso muitos jogadores podem ter aproveitado os serviços da Microsoft e Sony para jogá-lo.