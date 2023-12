O primeiro vídeo de um gato vindo do espaço sideral

carregando

Taters é um gato malhado de pêlo laranja que é o herói de um vídeo histórico à sua maneira, embora não muito diferente dos gatos vistos e amplamente compartilhados online. Na verdade, seu vídeo foi transmitido pela primeira vez em alta definição do espaço profundo (ou seja, a uma distância muito grande) e percorreu uma distância de 31 milhões de quilômetros. Para aqueles que estão preocupados: os Taters sempre estiveram aqui na Terra, mas a experiência conduzida pelo Jet Propulsion Laboratory (JPL) da NASA demonstrou novas capacidades importantes para transmitir maiores quantidades de dados a grandes distâncias, um resultado importante para futuras explorações a nível global. A uma grande distância do nosso planeta.

O experimento aconteceu graças à sonda espacial espíritoFoi lançado em meados de outubro e a sua missão principal é estudar asteroides compostos quase inteiramente por metais encontrados entre Marte e Júpiter. O primeiro teste foi realizado em novembro, no qual a sonda enviou um sinal quando estava a 16 milhões de quilômetros da Terra, mas a maior parte foi gerada aleatoriamente, sem a participação de gatos.

o novo Teste de demonstração Em vez disso, utilize o vídeo de Taters, para verificar melhor o funcionamento do sistema e despertar a curiosidade até mesmo de pessoas que não estão envolvidas no trabalho. A transmissão de Psyche foi feita por meio de um “transceptor laser de aviação”, um dispositivo que usa pulsos de laser para enviar dados através do ambiente espacial. O sinal foi recebido na Terra pelo Telescópio Hale no Observatório Mount Palomar, na Califórnia.

A transmissão de vídeo (feita antes da partida da sonda) de Psyche para a Terra demorou 101 segundos a uma velocidade de 267 megabits por segundo (Mbps), um resultado notável considerando que as ligações terrestres são muitas vezes, por exemplo, para navegação na Internet mais importantes. Desacelerar. Como disse Ryan Rogalin, responsável pela parte científica do projeto: “Embora a transmissão tenha ocorrido a milhões de quilômetros de distância, foi possível enviar um vídeo em uma velocidade maior do que as conexões de Internet de banda larga”. O vídeo foi então enviado do Monte Palomar para a sede do JPL através de uma conexão de Internet mais lenta que a conexão entre Psyche e a Terra.

O vídeo mostra Taters brincando em um travesseiro enquanto tenta capturar um ponto de luz gerado por um apontador laser, uma referência ao tipo de teste de laser conduzido pela NASA.

Além da diversão dos Taters, o teste demonstrou o potencial de novos sistemas de transmissão de dados a laser para comunicações interplanetárias de big data. Os avanços neste setor poderão tornar a transmissão de dados mais prática e rápida, não apenas a partir de sondas espaciais, mas também em futuras missões envolvendo seres humanos.