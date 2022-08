A Sony não transferirá outros dados de vendas – Nerd4.life

o ciclo de produção A partir de PS4 oficialmente Foi concluídoo que significa que Sony Não revelará mais informações sobre as vendas do antigo carro-chefe. Portanto, havia uma razão pela qual esses indicadores não estavam presentes no relatório fiscal mais recente da empresa.

Portanto, os 117,2 milhões de PS4 vendidos é o número final e imaginamos que neste momento não será atualizado. Transição de Playstation 4 para mim PlayStation 5 Em suma, acabou, ainda que de uma forma um tanto inusitada.

Na verdade, estamos acostumados a ver fabricantes de modelos antigos e novos lado a lado nas lojas, com o objetivo de esvaziar os armazéns dos primeiros com uma política de oferta bastante agressiva, o que não era necessário para o PS4: basicamente Não sobrou comida Se livrar.

Também é incomum que o console arquivado permaneça oficialmente suportado da maneira que a Sony é, já que God of War Ragnarok será lançado em 9 de novembro, o que neste momento podemos considerar o canto do cisne da plataforma em termos de exclusividades próprias.

No lado de terceiros, no entanto, a situação é bem diferente e a base de instalação muito grande do PS4 acionará um calendário de lançamentos ainda lotados nos próximos meses, como de costume.