Telegram, a Apple bloqueou a atualização mais recente devido a um novo lote de emojis – Nerd4.life

Pavel Durov, CEO da caboEle escreveu uma mensagem em seu canal Telegram explicando por que Um bloco da última atualização Um dos aplicativos de mensagens mais usados ​​por maçã.

O motivo da atualização travada no labirinto do sistema de análises da Apple, até ser lançada nas últimas horas, parece ser um novo conjunto de emojis, chamado Telemojique Durov descreveu como versões vetoriais de alta qualidade do emoji padrão, para o qual ele também postou uma prévia.

Eles são basicamente emojis semelhantes aos que a Apple usa, mas com boas animações.

Durov continuou sua mensagem dizendo que o bloqueio foi um movimento estranho por parte da Apple, porque o novo emoji adicionaria uma nova dimensão às dimensões de baixa resolução da Apple e enriqueceria seu ecossistema, embora sem explicar como fazê-lo. Talvez Durov pretendesse torná-lo mais divertido e moderno, mas especificamos que esta é a nossa interpretação.

Na verdade, o movimento da Apple não é óbvio, já que este certamente não é o primeiro conjunto de novos emojis que ele precisa conferir e o próprio Telegram já oferece vários outros em sua versão para iOS.

A última atualização do Telegram visa especificamente expandir seus emojis, para que os usuários possam fazer upload de seus próprios grupos para uso dos assinantes do serviço premium do aplicativo.