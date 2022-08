Três jogos PS4 e PS5 por 4,99 euros

Fiquei alguns dias até o fim Promoção de verão na PlayStation StorePor isso, queremos garantir que eles aproveitem todas as oportunidades que têm a oferecer. Hoje recomendamos três jogos que não são totalmente modernos, mas que, em nossa opinião, merecem fazer parte de sua coleção, principalmente pelo preço pelo qual são oferecidos, uma vez que cinco euros.

Para quem procura um desafio acima da média, há Dark Souls 2: Scholar of the First Sin, que geralmente ocupa o segundo lugar em comparação com os outros dois capítulos da série, enquanto para os fãs de jogos de estratégia há XCOM 2. procurando uma aventura colorida, talvez para encontrar em co-op, você não pode ignorar Unravel Two. Aqui estão nossas dicas de compras!

Dark Souls II Reino do Primeiro Pecado

Não foi dirigido pelo Sr. Hidetaka Miyazaki e raramente aparece no topo da parada de videogames favoritos dos fãs da FromSoftware, mas Dark Souls II Honra totalmente a reputação de uma das populares séries de jogos modernos através do show Experiência punitiva e sugestiva.

Em Dark Souls 2 uma jornada inesquecível espera por você em O mundo sombrio de DrangleicOnde cada lugar e cada reunião podem testar sua determinação e seus limites. Comparado com o original, Scholar of the First Sin roda a 60fps, um quadro adaptado às horas do dia, oferecendo muitos novos desafios e experiências. Um posicionamento de inimigos completamente revisto dá vida a uma nova dinâmica capaz de colocar à prova até os jogadores mais experientes. Portanto, também é recomendável adquirir esta versão para todos aqueles que já foram despojados do original naquela época.

O pacote também inclui a inclusão de todos os DLC dedicados aos antigos reis, que integram o endgame e aprofundam o conhecimento, e um aprimoramento multiplayer, em que o número máximo de participantes passa de 4 para 6. Outros detalhes podem ser encontrados em nosso Revisão de Dark Souls 2: O Mundo do Primeiro Pecado.

XCOM 2

XCOM 2 Ele é usado há vários anos nas costas, mas ainda é um excelente jogo de estratégia em tempo real com mecânica de RPG leve. Na terra conquistada por uma raça de outro mundo, você é chamado para liderar Operações para restaurar o planeta.

Vinte anos se passaram desde os eventos de XCOM: Enemy Unknown, que viu a rendição da humanidade e a assinatura de uma rendição incondicional com forças estrangeiras. No entanto, as forças dispersas do XCOM não quiseram se render e, com o objetivo de reviver a resistência, assumiram o controle deThe Avenger, uma nave alienígena transformada em uma base móvel. A partir daqui, você pode decidir para onde levar a equipe de ataque, como obter o apoio das pessoas, quais tecnologias desenvolver e quando combater as operações inimigas.

Fornece um modo de jogo Mecânica de papéis Para a sequência de eventos e tiro no campo de batalha. Existem cinco classes de soldados que podem ser engajados em combate, cada uma com diferentes árvores de habilidades. Comparado aos seus antecessores, o XCOM 2 oferece mais flexibilidade tática e novos tipos de inimigos. Você aprenderá mais lendo o que temos a oferecer Revisão de XCOM 2.

Se já possui o jogo, aconselhamos que aproveite as promoções para comprar por 3,99€ A excelente guerra de expansão escolhidaque aprimora o aspecto estratégico ao introduzir novas facções para resistir e os inimigos mais astutos e astutos do universo XCOM, os Escolhidos.

detectar dois

Se você está procurando uma experiência colorida e terna, longe dos chefes corajosos de Dark Souls 2 e do planejamento meticuloso de XCOM 2, então você definitivamente deveria conferir ya meo protagonista da criaturinha de lã detectar dois Por Coldwood Interactive e EA Originals.

experiência de jogo, Baseado na física e resolvendo quebra-cabeças ambientaisEle é projetado em torno do recurso de assinatura de Yarny, cujos fios de lã podem balançar através de galhos, puxar objetos, construir pontes e até levantar de uma pipa para lugares fora de alcance. Unravel Two também possui um modo cooperativo, que dobra as possibilidades de jogo ao convidar dois jogadores (mesmo localmente) para colaborar e apoiar um ao outro enquanto resolvem quebra-cabeças. Leia para nós Revisão de Unravel Two مراجعة.