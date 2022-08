Banco de entrada IKEA: 5 melhores soluções do mundo

Quais são as melhores soluções de assentos de entrada da IKEA? Que ideias podemos adaptar a esta divisão da casa para a tornar mais confortável e funcional? Vamos passar por cima de algumas dicas úteis juntos.

Galeria

seja isso Área totalmente dedicada ou espaço convertido da sala ou cozinha, Entrada da casa ao longo do tempo um papel cada vez mais central. Na verdade, há muitos consumidores que Escolha criar um canto privado Para se dedicar exclusivamente a uma muda de sapatos ou mesmo apenas para ter um apoio extra antes de sair de casa.

A IKEA agrada a todos e cria soluções diferentes Para deixar esse espaço da casa mais prático e funcional. Exatamente por isso Existem várias ideias para os assentos sugeridos Da gigante sueca de móveis. Perfeito para colocar envelopes pesados Assim que você entrar Mas também para tornar a troca de sapatos mais práticaEsses itens são adequados para diferentes tipos de móveis.

Em plena conformidade com a filosofia IKEA em que estou agora Existem muitas soluções multifuncionais ou adaptáveis Podemos encontrá-lo. Mesmo itens que não eram esperados, Assim como o banco de entrada, Eles podem realmente encontrar espaço neste ambiente. Neste artigo Reunimos diferentes soluções de mobiliário E alguns conselhos sobre como adaptar esses acessórios ao nosso ambiente.

1. Kallax é perene

Seja qual for o problema, Kallax da IKEA Resolve, mesmo que se trate de encontrar um assento para a entrada da casa. lá Ótimo artesanato Deste móvel me fazPerfeito para colocar em espaços pequenos e grandes.

Apresentado por IKEA A partir de 35 eurosesta prateleira pode ser Colocado horizontalmente e colocado diretamente no chão tornando-se um prático banco com arrumação. Podemos realmente escolher se Gaveta ou portas de ar condicionado E se devemos colocar nossos sapatos dentro.

Para torná-lo mais pessoal e conveniente para o uso que queremos, podemos Combine para Kallax Almofada que ocupa todo o assento E deixe esse elemento mais confortável.

2. Assento Perjohan com recipiente

Se eles têm bolsas ou sapatos na entrada O assento com armazenamento com certeza não pode faltar. Com apenas um metro de comprimento e raso, o assento Perjohan por 50 euros É ideal para colocar nesta zona da casa sem ocupar espaço extra.

para ele estrutura de madeira Então você está autorizado Combine-o com diferentes tipos de móveis, mas também personalizá-lo com uma pintura especial. Também é perfeito para Esconder a presença de chinelos O que muitas vezes afeta negativamente a estética do corredor. recipiente alto Na verdade, olhos indiscretos não podem ver imediatamente o que colocamos lá dentro de.

3. Banco Mackapär com compartimento de armazenamento

na entrada da casa ordem é necessária. Vamos falar do cartão de visita da nossa casa, e mesmo que queiramos torná-lo prático e completo, nunca devemos esquecê-lo Deve ser esteticamente agradável E em perfeita ordem.

obrigado pelo Mackapär. banco com compartimento de armazenamentoSugerido pela IKEA Preço de 79,85€, isso é mais fácil. da altura ideal usado como assento trocar de sapato, Dentro de seus compartimentos esconde tudo o que você precisa.

Nós podemos escolher Armazenamento de bolsas ou sapatos Sem que os olhos externos saibam o que está ali, temos tudo o que precisamos à mão na hora certa. Mais uma vez, para Kallax, A profundidade é perfeita para combinar com um travesseiro macio O que torna o assento mais confortável.

4. Banco com compartimento para sapatos Tjusig

O que é realmente Importante na entrada da casa Funções e praticidade dos elementos que escolhemos incluir. De fato, em muitos casos, quando estamos neste ambiente, Temos um pouco de tempo à nossa disposição Por este motivo o uso de Mobiliário adequado pode facilitar De um monte de cada tarefa.

lá Assento com compartimento para sapatos Tjusig sugerido por € 59,95, permite integrar tudo o que você precisa dentro do nosso portal. Em um elemento já podemos Combina assento confortável e prático e armário para sapatos Permite-nos guardar todos os nossos sapatos mais usados.

O único inconveniente deste item grande abertura Sapateira que permite que qualquer pessoa veja o conteúdo. se nós quisermos É possível resolver o problema combinando persianas Que se adapta ao tipo de estilo de mobiliário utilizado para a casa.

5. Banco de estoque

Se você quer um Item mais especial e funcional Dentro de sua casa você só pode se concentrar nela BancoSugerido pela IKEA por € 299. uma modelo acolchoado e estofado O que torna cada entrada mais valiosa e única.

Disponível em cores diferentesa principal característica desse elemento é sua própria recipiente extraível. Dentro de si podemos assim, não só Coloque sapatos e bolsas útil em nossas saídas, Mas também outros itens E nem sempre é necessário vê-lo na entrada.

A possibilidade de escolher o material de estofamento mais adequado, combinado com pernas de madeira, torna Pode ser combinado com diferentes tipos de estilos Os móveis que caracterizam a entrada da nossa casa.

Ideias de banco e galeria de fotos da IKEA

As soluções de entrada para casa da IKEA nunca deixam de surpreender. Nesta galeria de fotos, reunimos algumas ideias para inspiração.