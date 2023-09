Chegam as novas BMW F 900 GS, F 900 GS Adventure e F 800 GS [GALLERY] – Notícias

Motor de 895 cc com mais 10 cavalos de potência, menos peso e maior capacidade off-road do 900: a BMW renova significativamente a família Adventure de cilindrada média. Detalhes aqui 7 de setembro de 2023



BExtensão de MW Renova a sua gama de Adventures de média cilindrada e em 2024 chega a nova série motorizada de dois cilindros; Como esperado, três motos foram reveladas durante a apresentação ao vivo: F 900 GS, F 900 GS Adventure e F 800 GSem total continuidade com a linha anterior, a 800 na verdade tem o mesmo deslocamento que suas irmãs 900, mas desempenha o papel de uma bicicleta básica na faixa intermediária de enduro touring, com menos potência e uma roda dianteira de 19 polegadas. das 21 de suas irmãs mais velhas.

BMW F 900 GS

Motor de 895 cc

cEm primeiro lugar troque o motor, com Adote unidade de 895 cc Na verdade, a herança da F 900 XR e da F 900 R; Nas novas F 900 GS, F 900 GS Adventure e F 800 GS, o motor de dois cilindros em linha mantém Tempo de ignição 270/450 grausMas em comparação com modelos anteriores deA potência aumenta em 10 cavalos: Na F 900 GS e F 900 GS Adventure encontramos 77 kW (105 cv) a 8.500 rpm e 93 Nm a

6750 rpm, enquanto na F 800 GS os valores passam a 64 kW (87 cv) a 6750 rpm e 91 Nm a 6750 rpm. A F 800 GS também está disponível em uma versão adequada para Licenças A2com 48 cavalos de potência máxima. Em termos de eletrônica, os novos modelos GS da série F oferecem i Dois modos de pilotagem “Rain” e “Road”Controle Dinâmico de Tração (DTC), ABS Pro aprimorado nas curvas e luz de freio dinâmica. Com o Riding Modes Pro disponível como opção de fábrica, estão disponíveis modos de pilotagem adicionais, pré-seleção do modo de pilotagem, controle de torque do freio motor e controle dinâmico de freio (DBC).

BMW F 900 GS Aventura

Menos 14 kg para a F 900 GS!

vocêOutra vantagem do novo F/GS é Perda de peso significativa Com perda de peso de até F 900 GS 14kg. O chassi é baseado em uma estrutura de chapas de aço formadas e soldadas entre si que integram o motor de dois cilindros em linha como elemento de suporte de carga. o Tanque de combustível de plástico de 14,5 litros A nova F 900 GS é um desenvolvimento completamente novo que economiza 4,5 kg de peso em comparação com o tanque de aço do modelo anterior. A F 900 GS também apresenta uma seção traseira totalmente redesenhada, economizando aproximadamente 2,4 kg de peso em comparação ao modelo anterior. Outros 1,7 kg são economizados graças a Silenciador Akrapovic. A roda dianteira da F 900 GS e F 900 GS Adventure é acionada por uma única roda Novo garfo telescópico USD Showa totalmente ajustável. Se a condução off-road é a sua paixão, a nova F 900 GS pode ser equipada com ela Pacote Enduro Prodisponível como opção de fábrica, que inclui um garfo invertido revestido de nitreto de titânio totalmente ajustável, monoamortecedor totalmente ajustável, alavanca do guidão e Série de resistência M. O ESA (ajuste eletrônico da suspensão) também está disponível como opção nos três novos modelos.

Chegam as novas BMW F 900 GS, F 900 GS Adventure e F 800 GS [GALLERY]





BMW F 800 GS

Equipamento e ambiente de trabalho

paraAs maiores características off-road da nova F 900 GS são expressas pelo triângulo ergonômico (guiador – selim – pedais) otimizado para uso off-road, resultando em A ergonomia apresenta menos apoios para os pésbem como uma posição mais elevada do guiador e um novo design do tanque.

Todos os três novos modelos já oferecem um como padrão Alavanca de câmbio ajustável. Graças ao rolamento melhorado e à nova cinemática da alavanca das mudanças, foi possível otimizar a transmissão da caixa de seis velocidades. A F 900 GS também apresenta uma nova alavanca do freio de pé em uma posição mais elevada.

BMW F 900 GS

Um presente ou subsídio

éEles são novos Faróis totalmente LEDcom a frente proporcionando um farol baixo mais largo. Além disso, os novos modelos GS da série F estão equipados de série com Tela TFT de 6,5 polegadas. Isto é especialmente verdadeiro para a F 800 GS, que anteriormente tinha um display analógico, e na F 900 GS encontramos suporte de 12 mm que permite montar câmeras de ação ou outros dispositivos. Para instalar o BMW Motorrad Connected Ride Navigator ou BMW Motorrad Connected Ride Cradle, é necessária a opção “Preparar para navegação”.

Design e cores

paraPara novo BMW F 900 GS Totalmente redesenhado: Um dos pontos principais do novo design é o tanque de plástico, que possibilitou a obtenção de uma linha muito mais fina e ergonomicamente conveniente, com capacidade apenas 0,5 litro a menos que o modelo anterior, mas também os painéis laterais O tanque e a nova grade do radiador são completamente novos, enquanto toda a seção traseira é visivelmente mais estreita que o modelo anterior. lá F 900 GS Disponível na versão básica em Blackstorm Metallic, em Edition Emoção Em amarelo liso em São Paulo e na versão Copa GS O La F 900 GS Aventura Está disponível como versão base em Preto Metálico e como modelo Ride Pro em Branco Mate. lá F800GS Está disponível como versão base em off-white sólido, como versão desportiva em Racing Blue e como versão Triple Black em Blackstorm metalizado.

Destaques da F 900 GS

HAs características mais proeminentes da nova BMW F 900 GS:

• Redução de peso de 14 kg.

• Depósito de plástico leve e secção traseira significativamente mais leve.

• Novas partes do corpo.

• Novo garfo telescópico invertido totalmente ajustável.

• Braço oscilante mais leve.

• Pacote Enduro Pro como equipamento de corrida opcional.

• Silenciador traseiro desportivo Akrapovič.

• Ergonomia otimizada para uso off-road.

• Pedaleiras de Enduro.

• Controle aquecido.

• Proteção das mãos.

• Cavalete lateral em alumínio.

• Nova alavanca do freio de pé.

• Novo farol LED.

• Suporte multifuncional.

BMW F 900 GS Aventura

Destaques da F 900 GS Adventure

• Novo garfo telescópico invertido totalmente ajustável.

• Faróis LED.

• Novos painéis laterais.

• Controle aquecido.

• Protetor do motor em alumínio.

• Novo pacote Ride Pro opcional.

BMW F 800 GS