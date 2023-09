Epic Games Store: grátis para jogar em 14 de setembro de 2023 anunciado oficialmente

Você está pronto para salvar vidas no Operador 911?

Operador 911

Operador 911 é um jogo Simulação e estratégia O que nos coloca no papel de operador de emergência para gerenciar chamadas de emergência e enviar as unidades médicas adequadas à situação. Poderemos jogar em qualquer cidade do mundo utilizando mapas reais do OpenStreetMap.

Estaremos diante de diversas situações, desde as mais dramáticas e que exigem a máxima atenção até as engraçadas ou irritantes, todas seguindo as regras de primeiros socorros. O jogo também fornece Situação de emprego Com seis cidades selecionadas e eventos únicos.

O que você acha do jogo gratuito que chegará à Epic Games Store na próxima semana? Deixe-nos saber nos comentários. Além disso, se você ainda não baixou, aqui está o jogo gratuito para PC disponível a partir de hoje, 7 de setembro de 2023, na Epic Games Store.