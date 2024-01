Do Chatgpt ao Midjourney- Corriere.it

“Experimente ChatGpt!” Quantas vezes, nos últimos meses, respondemos desta forma – em parte de brincadeira, em parte não – a um amigo ou colega que se debate com uma nova tarefa ou questão complexa. Já há algum tempo, os chatbots (inteligência artificial) conseguiram realmente “sair” do círculo limitado de profissionais E se tornou popular.

Como costuma acontecer nas fases iniciais de utilização, nem sempre se sabe como proceder, a começar pela escolha entre as ferramentas disponíveis. Os chatbots de IA “generativos” funcionam de acordo com o mesmo mecanismo – explica Gabriele Senatore, especialista em crescimento – a partir de Através de um conjunto de entradas, eles conseguem recombiná-lo com dados anteriores De uma forma que provavelmente seja original e produza uma resposta “nova”. Portanto, o que muda não é o procedimento, mas o tipo de dados com os quais o instrumento individual é “alimentado”.

Formule a reivindicação em 4 etapas

Depois de escolher um chatbot com base no objetivo, É necessário formular corretamente o prompt inicial (ou entrada). “Esta afirmação deve ser pensada e estruturada com muito cuidado, porque qualquer informação deixada implícita pode não estar implícita para a IA.” Para garantir que você obtenha resultados úteis, é melhor organizar seu prompt com quatro elementos em mente. “Precisamos partir do papel: quem deveria ‘fingir’ ser a IA? Isso ajuda o modelo a calibrar o tom de sua resposta, que pode ser criativa, analítica e informativa.” Então Trata-se de descrever o contextoincluindo as coisas mais óbvias, já que o que é óbvio para nós nem sempre é óbvio para a IA.