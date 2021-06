343 Industries contratou o autor designer de Halo VR – Nerd4.life

Entre aqueles que trabalham aura infinita Há também uma certa existência, que foi recentemente descoberta e relatada pelo fórum ResetEra porque não foi anunciada pelo interessado no passado, que é Argila quem o criou Ola VR Que agora é definido por 343 indústrias.

Usuário do Twitter Nibri Ele é a pessoa que criou o mod MotherVROriginalmente projetado como um mod de software capaz de fazer o Alien Isolation funcionar com fones de ouvido de realidade virtual, mas depois expandido para oferecer suporte à coleção Halo: The Master Chief.

Foi um grande feito, considerando que este modo permitiu o uso de dois visualizadores de realidade virtual para todos os capítulos da série incluída na coleção Master Chief. No entanto, por algum tempo, não houve atualizações de status de trabalho em relação ao mod, que mais tarde se tornou um arquivo “ReclaimerVR”.

Esta Silêncio Ele sugeriu abandonar o projeto, mas a explicação veio nas páginas do fórum ResetEra, onde um usuário explicou como a biografia de Nibre no Twitter havia mudado e entendeu, já há algum tempo, o fato de ele agora trabalhar na 343 Industries.



Nibre, autor do mod para Halo em VR, agora trabalha na 343 Industries

é obvio que Xbox Game Studios Ele ficou tão impressionado com o trabalho que estava sendo feito no modelo que decidiu contratar o designer, que agora trabalha como “arquiteto em Halo: The Master Chief Collection”, mas talvez também em Halo Infinite de alguma forma. Não sabemos se isso poderia de alguma forma levar à implementação oficial da realidade virtual nos jogos em questão, mas pelo menos agora há um especialista na área trabalhando nos títulos.