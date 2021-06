Adicione algumas flores azuis para florescer terraço Ou na varanda em agosto uma boa maneira de mudar a paleta de cores, durante os dias quentes de verão. As flores azuis, plantadas em cachos, evocam a cor do céu e da água. Eles transmitem uma sensação maravilhosa de frescor, bem-estar, serenidade e relaxamento.

Eles complementam os florais roxo, rosa e branco, tornando os contrastes com o amarelo, laranja e vermelho ainda mais quentes. Estas flores desabrochando de agosto vêm em uma ampla gama de alturas, formas e tons de azul. Aqui estão as opções que você pode escolher com a ajuda de especialistas em casa e jardim em bolsas descartáveis.

Aqui estão as flores para plantar agora para uma bela janela azul em 15 de agosto

O botão de ouro colombiano é o rei do jardim

Monaquismo colombiano perene da família dos botões de ouro. Ela cresce nos Estados Unidos, no meio-oeste, em Arkansas, em Dakota do Sul e a oeste para as Montanhas Rochosas. É uma planta que habita as margens de rios e matas úmidas.

Os caules retos geralmente têm folhas verdes trilobadas. Em julho e agosto, os monges colombianos nos deliciam com flores azul-púrpura que se abrem de baixo para cima.

O Wildflower Center de Lady Bird Johnson recomenda plantar em um local sombreado com solo rico e úmido. Mas não está ao alcance de crianças e animais que podem comê-lo.

harebell habita jardim de pedra

Outra boa opção é o querubim bluebell, com flores azuis em forma de sino. As flores aparecem de junho a setembro. Esta planta é ótima para o jardim de rochas, visto que cresce em praias, encostas de montanhas e em florestas abertas e pradarias de Maine, no sul, até Arkansas, noroeste do Pacífico e norte da Califórnia.

Podemos plantá-la ao sol para dar sombra e drenar solo arenoso e bem drenado.

Greg star para solo de cascalho

Aqui estão as flores para plantar agora para uma bela janela azul em agosto. A estrela de Gregg cresce ao longo do leito de riachos e nas planícies abertas do Texas, Novo México e Arizona. Atinge 50 cm de comprimento, possui três folhas verdes.

Durante a época de floração, que vai de março a novembro, são produzidos cachos de pequenas flores azuis. Durante os meses de outono, esta planta pode ser um verdadeiro íman, se quiser ver a varanda habitada por borboletas. Precisa de solo de cascalho seco e rico em calcário.