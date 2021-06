Jogos grátis revelados em julho de 2021 – Nerd4.life

Como todo mês, Mountain View está prestes a lançar Novos jogos grátis Incluído na assinatura vanguarda A partir de estádios do google. Os assinantes terão acesso a quatro novos jogos, Moonlighter, Terraria, The Darkside Detective e Street Power Football.

Todos os jogos gratuitos do Google Stadia Pro estarão disponíveis a partir de 1º de julho de 2021. Também a partir de amanhã – 30 de junho de 2021 – os seguintes jogos não estarão mais disponíveis no Stadia Pro (se você já os resgatou, pode continuar jogando como contanto que você esteja inscrito, mesmo depois de terem se inscrito Remoção de serviço):



Steamworld Dig

Ari e o segredo das estações

Bob Esponja Calça Quadrada: Batalha pela Fenda do Biquíni

PIKUNIKU

Resident Evil 7: Risco Biológico

Moonlighter é um jogo de ação, exploração e coleta de tesouros. Terraria é um jogo “2D Minecraft” e, como tal, é baseado na coleta e construção de recursos. O Detetive Darkside é uma aventura de apontar e clicar com 9 mini casos baseados em quebra-cabeças e astrologia. Street Power Football é um jogo de futebol de rua com seis modalidades.

Além de jogos grátis الألعاب Google Stadia ProA Cloud Platform também dará as boas-vindas ao Rainbow Six Siege de Tom Clancy a partir de 30 de junho de 2021. Em 29 de julho de 2021, em vez disso, Get Packed: Fully Loaded, uma versão estendida de Get Packed com duas campanhas adicionais, novos níveis competitivos, novas roupas e chapéus , e “muito mais do que isso”. Se você já possui o jogo no Stadia, a versão estendida é gratuita. Por fim, os descontos do Stadia estão de volta a partir de 30 de junho de 2021.

Também lembramos que o Google Stadia agora está disponível no Chromecast.