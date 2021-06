Novo digital terrestre, quando começa a mudança para DVB-T2: o calendário

Mudanças importantes estão surgindo com a transição para o novo padrão DVB-T2. Então, vamos entrar em detalhes e ver quais datas devem ser marcadas no calendário para cada região.

Em uma época como a atual em que estamos sempre nos comunicando, é possível nos comunicarmos e recebermos informações com rapidez e facilidade. De mensagens de texto a e-mail e aplicativos de mensagens instantâneas, por outro lado, não temos escolha. Ao mesmo tempo, um papel sem dúvida importante também é coberto por a televisão. O comunicador por excelência, que já está em quase todas as casas, dá-nos a oportunidade de assistir a programas de diferentes géneros, a partir do seu gosto pessoal.

Portanto, não é surpreendente que muitos estejam interessados ​​nas mudanças que esse dispositivo trouxe consigo ao longo dos anos, bem como nas mudanças com as quais teremos que lidar em breve. Como se sabe, na verdade, já é A transição gradual para a nova terra digital começou, com moradores de algumas áreas que tiveram que ajustar os canais. Além disso, a operação visava substituir o antigo terreno digital por O novo padrão DVB-T2. Esta é, sem dúvida, uma notícia importante, pois muitos estão começando a se perguntar quando o bloqueio começará em sua área. Então, vamos entrar em detalhes e ver quais datas devem ser marcadas no calendário.

Novo digital terrestre, mudando no horizonte: quando a mudança para DVB-T2 começar

Em setembro de 2021, desligamento gradual Codec MPEG2 a favor do AVC, MPEG4, já usado em canais de alta definição. A transição para o novo padrão, que ocorrerá gradativamente, atinge quatro áreas de acordo com o seguinte calendário:

De 1º de setembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021 : Região 2, com Vale de Aosta, Piemonte, Lombardia, exceto para a Província de Mântua, Província de Piacenza, Província de Trento, Província de Bolzano. A zona 3, por outro lado, inclui Vêneto, província de Mântua, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, exceto para a província de Piacenza.

: Região 2, com Vale de Aosta, Piemonte, Lombardia, exceto para a Província de Mântua, Província de Piacenza, Província de Trento, Província de Bolzano. A zona 3, por outro lado, inclui Vêneto, província de Mântua, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, exceto para a província de Piacenza. De 1º de janeiro de 2022 a 31 de março de 2022 : Afetará a Zona 1, que inclui Ligúria, Toscana, Umbria, Lazio, Campânia, Sardenha.

: Afetará a Zona 1, que inclui Ligúria, Toscana, Umbria, Lazio, Campânia, Sardenha. De 1 de abril de 2022 a 20 de junho de 2022: A região 4 será associada à Sicília, Calábria, Puglia, Basilicata; Abruzzo, Molise, Marche.

De 21 de junho a 30 de junho de 2022Além disso, a transição para DVB-T2 será oficialmente feita com a transmissão DVB-T desligada. A partir desse momento, todos os dispositivos incompatíveis não serão mais capazes de receber o sinal.