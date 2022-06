Primeira expansão de DLC Hot Wheels vazada no Steam – Nerd4.life

Forza Horizonte 5 quase Primeira expansão DLCaparentemente dedicado a rodas quentescom base no que vazou no Steam, que mostrou o conteúdo em questão logo no início, possivelmente antecipando o anúncio no Xbox & Bethesda Showcase.

para mim Esta página (Enquanto estiver ativo), você pode ver o Forza Horizon 5 Premium Add-on Pack que contém, entre outras coisas, a expansão 1 do jogo, claramente inspirada em Hot Wheels.



Forza Horizon 5, a primeira expansão DLC a aparecer no Steam

É, portanto, um retorno à colaboração que já vimos em Forza Horizon 3, já que este último já recebeu, pela primeira vez, DLC dedicado aos carros dos populares jogos da Mattel.

A antiga expansão Hot Wheels para Forza Horizon 3 ainda é uma das cenas mais engraçadas da série de corridas arcade em questão, embora muitos pudessem esperar um cenário diferente e sem precedentes, já que ainda não houve nenhuma iteração. Cooperar.

De fato, lembramos que Forza Horizon 4 recebeu uma interessante expansão com tema Lego, mas a Playground Games aparentemente queria trazer de volta o espírito louco e a jogabilidade cheia de adrenalina na expansão Hot Wheels no Capítulo 3 com novos conteúdos e modos chegando para Forza Horizon 5 também.

Ainda não podemos considerar o problema 100% oficial, mas este é claramente um vazamento muito provável, pois vem direto do catálogo do Steam. De qualquer forma, o anúncio deve ocorrer durante o Xbox & Bethesda Showcase no domingo, 12 de junho de 2022, com outras apresentações também prováveis ​​no segundo evento de showcase da Microsoft, o Xbox Game Showcase Extendend em 14 de junho.