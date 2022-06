Edições digitais PS4 e Xbox One custam € 80 – Nerd4.life

Call of Duty Modern Warfare II Também chegará ao PS4 e Xbox One, hoje recebemos a confirmação oficial. Através da PlayStation Store e Xbox Store, também apurámos que estas duas versões vão custar praticamente 80 euros, tal como as versões de próxima geração, pelo menos em relação à versão digital.

No momento da redação deste artigo, não há exclusivos de PS4 e Xbox One nas duas lojas. Call of Duty Modern Warfare II será vendido em edições conjuntas, nomeadamente PS4 + PS5 e Xbox One + Xbox Series X | S. Haverá uma versão do Vault de € 109,99 e haverá uma versão Versão básica a partir de 79,99 euros.



Call of Duty Modern Warfare II

Por enquanto, isso é tudo o que está disponível nas lojas. Até agora, o padrão era oferecer versões de geração mais antigas a um preço menor do que as atuais, com opção de atualização paga. Obviamente, é possível adicionar versões “exclusivas” de PS4 e Xbox One a um preço menor nas lojas posteriormente, ou que as versões físicas de Call of Duty Modern Warfare II tenham preços diferentes.

Por enquanto, é muito cedo para obter uma imagem geral da situação, pois Call of Duty Modern Warfare II acaba de ser anunciado e pode haver Novidades ou mudanças de planos Da editora no momento do lançamento.

Aguardando novas informações, indicamos uma prévia de Call of Duty Modern Warfare II e Warzone 2.0.