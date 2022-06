God of War Ragnarok poderia ter sido adiado para 2023 por um relatório, mas Schreier diz o contrário – Nerd4.life

De acordo com um novo relatório da Gamereactor Espanha, Deus da Guerra Ragnarok Isso poderia ter sido Adiado até 2023. O jogo PS4 e PS5 do Santa Monica Studio não chegará à revista até 2022.

Modernização; 20h30, 8 de junho de 2022. Através do ResetEra, o conhecido jornalista e diretor Jason Schreyer deu sua opinião sobre o possível adiamento de God of War Ragnarok. “É difícil provar conclusivamente uma negativa, mas ‘alguém deveria saber em primeira mão’ acabou de me dizer que não ouviu nada sobre 2023, pois ‘alguém pode saber indiretamente'”. A referência é real: então as fontes do Gamereactor estariam incorretas.Shrire é uma fonte muito mais segura e conhecida, então suas informações são fáceis de acreditar, mas de qualquer forma, os rumores persistem.

notícias originais: A informação, segundo a Gamereactor Espanha, foi Confirmado por “várias fontes europeias”. Não temos outros detalhes sobre essas “fontes”, infelizmente, não podemos de forma alguma confirmar ou negar o que o jornal espanhol indicou.

Sabemos que nos servidores da PlayStation Store, a data do espaço reservado para God of War Ragnarok foi alterada de 30 de setembro para 31 de dezembro de 2022. Anteriormente, isso deveria significar que a data de lançamento mudou para o último trimestre do ano, é claro. No entanto, não sabemos se a coisa está relacionada em algum mundo com o relatório do Gamereactor Spain.



God of War Ragnarok: Kratos e Atreus

O jornal também afirma que não conhece a história nem a história janela de saída God of War Ragnarok: Apenas afirmando que chegará em 2023.

Como sempre, lembre-se Esta não é uma informação oficial, mas apenas um relatório. Gamereactor Espanha pode ter recebido informações incorretas ou desatualizadas. Não há nada a fazer a não ser esperar que a Sony confirme ou negue essa informação.