A data de lançamento de The Last of Us para PS5 e PC foi revelada por um vazador? – Multiplayer.it

o refazer A partir de O último de nós vai aparecer PS5 e PC Para o leaker que revelou a possível data de Saída Do jogo: 2 de setembro de 2022. Um prazo muito próximo para um título que ainda não foi anunciado oficialmente pela Sony, mas talvez o objetivo seja justamente o efeito surpresa.

Então vamos tentar entender como as coisas estão indo com base nas notícias que circulam. O jornalista Jeff Grob disse que “continua ouvindo que The Last of Us Remake será lançado este ano”, geralmente Fonte muito confiável Para este tipo de antecipação.

O leaker que fez o post hoje é relativamente novo, mas parece ser demais confiável: Suas últimas informações sobre o novo jogo de Hideo Kojima, Overdose, foram confirmadas por Tom Henderson.

Claro, ele vai ser um em qualquer caso A nova estratégia da Sonyque geralmente apresenta seus produtos em um momento bastante conveniente, começando com teasers e trailers e chegando gradualmente ao anúncio da data de lançamento e à estreia real nas lojas.

A menos que a empresa tenha decidido mudar de forma diferente para um remake de The Last of Us, configure um anúncio “alternativo” em uma revista ou site específico, como também foi feito nos últimos meses, em vez de escolher um estado de jogo ou algo assim – que.