Sony Bend está trabalhando em um novo IP de mundo aberto com multiplayer, aqui está o novo logotipo do estúdio – Nerd4.life

Como prometido meninos Curvatura da Sony Hoje eles apresentaram Novo logotipo do estúdioque você pode admirar na imagem abaixo, acompanhado de um longo post que traça a história da equipe e revela o que o futuro reserva, com os primeiros detalhes do próximo exclusivo PlayStation em que estão trabalhando, que servirá como IP não publicado Acontece em um mundo aberto com um modo multiplayer.

Como Kevin McAllister explicou com um post no PlayStation Blog, o novo endereço IP “Inclui multijogador”, baseado em “Days Gone Open World Systems” e será ambientado em um mundo totalmente novo.

“Hoje temos o prazer de compartilhar com vocês uma pequena notícia sobre um de nossos projetos atuais. No momento, estamos trabalhando em um novo IP que inclui multiplayer e é baseado nos sistemas de mundo aberto de Days Gone, mas traz a você um mundo totalmente novo que estamos felizes em criar para você. Mal podemos esperar para lhe dizer quando for a hora certaO gerente da comunidade da Sony Bend, Kevin McAllister, disse em um post no PlayStation Blog.



Novo logotipo da Sony Bend

Olhando atentamente para a imagem postada no PlayStation Blog, sob o logotipo do estúdio, você pode ver o texto “Sistema de Identidade PadrãoO que pode ser uma pista para o novo jogo ou talvez simplesmente se referir à natureza ‘modular’ do logotipo, que, conforme explicado no PlayStation Blog, pode assumir diferentes formas dependendo das necessidades.

Do que ele está falando? Para descobrir, teremos que esperar o “bom momento”, que pode coincidir com a apresentação de abertura do Festival dos Jogos de Verão na quinta-feira.