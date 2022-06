Overdose pode ser o título de terror de Hideo Kojima, primeiros detalhes de Tom Henderson – Nerd4.life

overdose Será o título de um jogo de terror Hideo Kojima Em andamento há algum tempo, pelo menos de acordo com o informante Tom Henderson, cujas fontes geralmente são muito confiáveis.

Henderson também viu algumas cenas de jogo. Em particular, você pode ver Margaret Qualley, a atriz que interpretou minha mãe Em Death Stranding, use um vestido azul. Mas não estamos falando da sequência do jogo anterior da Kojima Productions, mas de algo completamente diferente.



Atriz de Mama pode estar de volta no novo jogo de Hideo Kojima

o vídeo Henderson, que o viu, mostra o personagem andando por corredores muito escuros, iluminando o ambiente com uma lanterna. A ação é mostrada na forma de segunda pessoa, mas parece que também pode passar na forma de primeira pessoa. No final do vídeo há o clássico momento “chair jump”, seguido da palavra “game over”, depois “Kojima Hideo’s game” e por fim “overdose”.

Segundo Henderson, Overdose deve ser o jogo produzido pela Kojima Productions para a Microsoft. Deve-se notar que estamos no mundo dos rumores e, portanto, todas as informações devem ser verificadas. No entanto, Henderson não divulgaria tal informação inventando que tinha visto um vídeo, se não tivesse certeza de onde veio. Kojima poderia ser um dos heróis do show Xbox & Bethesda nos próximos dias?