A segunda onda de descontos de verão no início de agosto de 2022 está disponível – Nerd4.life

A Sony Interactive Entertainment anunciou que estará disponível a partir de hoje, 3 de agosto A segunda onda de descontos de verão na PlayStation StoreO que traz consigo novas promoções em vários títulos de PlayStation 4 e PS5. Aqui estão alguns exemplos que também são dedicados aos exclusivos do PlayStation:

Horizon Forbidden West (PS5) pelo preço recomendado de € 59,99, em vez de € 79,99;

Gran Turismo 7 (PS5) pelo preço recomendado de 59,99 euros, em vez de 79,99 euros;

Marvel’s Spider-Man Miles Morales (PS4 e PS5) pelo preço recomendado de € 39,59, em vez de € 59,99;

Dying Light 2 Stay Human (PS4 e PS5), pelo preço recomendado de 46,89€, em vez de 69,99€.

Pela PlayStation Store Estão disponíveis novas ofertas que foram adicionadas a ofertas já existentes na semana anterior. Os descontos estarão disponíveis até 17 de agosto de 2022, ou seja, por mais duas semanas.



Horizonte proibido oeste

entre AAAVocê pode encontrar jogos como LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (básico e deluxe), The Quarry (PS4 e PS5, em edições separadas), Red Dead Redemption 2, Ratchet & Clank Rift Apart, Far Cry 6 e outros apenas no progresso .

Se você prefere um negócio mais voltado para isso independenteEntão você não deve perder It Takes Two, mas também Sifu, Kina Bridge of Spirits, Between Us, Unravel Two, Hades e muito mais.

Diga-nos, agosto abrirá com algumas compras de PS4 ou PS5?