Jogos grátis para PS5 e PS4 disponíveis em agosto de 2022 a partir de hoje – Nerd4.life

É a primeira terça-feira do mês, o que significa que a partir de hoje estou Jogos grátis para PS5 e PS4 A partir de agosto de 2022 subordinar PlayStation Plus Disponível, com assinantes do serviço e, portanto, poderá resgatá-lo e adicioná-lo ao seu acervo digital.

Aqui estão os títulos gratuitos para PS5 e PS4 que os assinantes do PlayStation Plus Essential, Extra e Premium podem resgatar a partir de hoje, terça-feira, 2 de agosto:

Pacote Deluxe Cross-Gen do Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 (PS4 / PS5)

Yakuza Like A Dragon (PS4 / PlayStation 5)

Pequenos Pesadelos (PlayStation 4)

Yakuza como um dragão É o capítulo final da histórica série da Sega que apresenta o novo protagonista Ichiban Kasuga e revoluciona a jogabilidade ao abandonar a mecânica orientada para a ação para se casar com o sistema de combate por turnos, mas sem abandonar a trama profunda, que se passa entre Tóquio e Yokohama . Aqui está a nossa análise de Yakuza: Like a Dragon. Lembramos também que a partir deste mês, todos os jogos da série chegarão ao catálogo PlayStation Plus Extra e Premium.

Tony Hawk Pro Skater 1 + 2 É a versão remasterizada dos jogos de skate lançados entre 1999 e 2000. Um remake imperdível para os fãs da série, melhorando o setor gráfico e deixando o nível divertido e desafiador dos títulos originais inalterado, como também mostramos em nossa análise.

Por último mas não menos importante, Pequenos pesadelos, a aclamada aventura de terror publicada pela Bandai Namco e desenvolvida pela Tarsier Studios, que mistura contos de fadas e histórias de terror, com jogadores que devem escapar de um navio carregado de almas corruptas como os seis jovens. Aqui está a nossa análise de Little Nightmares.

O que você acha dos jogos gratuitos do PlayStation Plus de agosto de 2022 para PS5 e PS4? Existe alguém que te incomoda particularmente? Deixe-nos saber nos comentários.