Extrema humilhação de Raffaella Fico, dicas muito perigosas

A ex-Givina Raffaella Fico esconde uma sombra muito dolorosa de seu passado: o maior revés veio dele.

Brilhante jovem napolitana Rafaella Vico Ela deve sua fama ao batismo do fogo da televisão na casa mais espiã da Itália. A bela soubrette foi compartilhada emA oitava edição do “Big Brother” Na forma legal, Alicia Marcuse ergueu na cabeça na época. Tendo impressionado o público com seu charme inegável e temperamento impetuoso, Raffaella frequentou muitos salões de TV e depois estabeleceu um caso com o jogador de futebol. Mário Balotelli.

A relação não durou muito: os dois permaneceram noivos de junho de 2011 a abril do ano seguinte. O amor entre Raffaella Fico e Mario Balotelli teve resultados copiosos: em julho do mesmo ano, Showgirl Ela disse que está grávida, alegando a paternidade do ex-namorado. Mas nos anos seguintes de sua vida, Raffaella passou tempos difíceisO que deixou cicatrizes profundas: vamos descobrir o que aconteceu.

Raffaella Fico e sua confissão a “Veríssimo”: “Solicite um teste de DNA!”

Embora Mario Balotelli Pequena Pia reconhecida em 2014 O passado com Rafaela foi decididamente tempestuoso. Atualmente, a showgirl é parente do empresário Leghorn Piero NeriE ele parece viver entre parênteses de completa tranquilidade familiar.

No entanto, as consequências do relacionamento com Balotelli cobraram seu preço dolorosamente, e a aventura de sua mãe solteira se apresentou. Cheio de inferência e crueldade. Como mencionei para Silvia Tovanen, na verdade: “Sofri muito e arrisquei perder Pia no oitavo mês. A mídia, os jornais, todo esse barulho… Eu fui referido como alguém que quer um filho, mas seu pai não quer… (…). As crianças fazem dois, como você bem sabe. Não foi fácil…”.

Raffaella Fico também contou o ponto mais baixo de seu relacionamento com o ex-namorado: “O que mais me dói é a declaração de Mario Ele pede um teste de DNA, mesmo sabendo que sua filha é. humilhação … “. A reabilitação aos olhos do público não foi imediata: “”As pessoas tinham uma ideia errada sobre mim, e recuperar a credibilidade não foi fácil“. Apesar de tudo, a showgirl mais tarde restabeleceu relações com Mario Balotelli, construindo uma amizade e cumplicidade com o primeiro. A dançarina admitiu: “Eu tenho um bom relacionamento com o Mario, e Pia sente falta dele. Agora ele foi para a Turquia. Temos que nos organizar para nos vermos, mas ele adora. Mario e eu nos amamos, encontramos equilíbrio. Como irmão e irmã: se ele tem uma nova namorada, me chame, resumindo, há um bom relacionamento … “.

A história de Raffaella Fico parece sugerir um conceito muito construtivo: mesmo debaixo dos escombros é possível desenhar um material com o qual reconstruir: para ela, sua primeira pedra foi o amor inesgotável que a une à filha. no momento Ele até provocaria a ideia de dar a ela um irmãozinho: “Eu gostaria de ter outro filho, mas ainda não falamos sobre casamento ou filhos com Piero. Nós não nos conhecemos há muito tempo Vivemos o momento. “.