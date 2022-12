Mostrar no início de 2023? Novos rumores e pistas parecem confirmá-lo – Multiplayer.it

Novos rumores e supostas pistas desenterradas pelos jogadores parecem reforçar as teorias de que a Microsoft está planejando um grande negócio. Monitores do Xbox No Os primeiros meses de 2023 para apresentar uma magnífica pompa Lista do Xbox e Game Pass Próximo ano.

O primeiro sinal veio de Aaron Greenber, da Microsoft, que prometeu aos jogadores do Xbox que não precisariam esperar muito para ver o que está por vir em 2023. As informações de um evento do Xbox semelhante em tamanho aos XOs pré-Covid estão no primeiro trimestre de 2023.

Como mencionado no início, chegaram agora novos itens, que parecem confirmar esta hipótese. Rand Taurus 19, um YouTuber popular e um dos anfitriões do Xbox Two junto com Jez Corden, mencionado emO último episódio do podcast Para receber a confirmação de duas fontes diferentes de que a Microsoft pretende realizar um evento no início de 2023.

Além disso, estão as pistas em potencial que chegaram das equipes da série de corridas Forza nos últimos meses, conforme relatado pelo Redditter. Meghaning 4. particularmente Vire 10 Ele disse em setembro que o estúdio voltaria a interagir com os jogadores no início de 2023 para falar sobre o novo Forza Motorsport.



xbox

Jogos PlayGround Em seu episódio mensal do Forza em novembro, ele disse que os desenvolvedores estão trabalhando duro em uma segunda expansão para o Forza Horizon 5 e podemos esperar vê-la no início de 2023, com mais informações a serem compartilhadas após o início do ano. Assim, a ideia é que, salvo imprevistos, as apresentações relacionadas a Forza Motorsport e Horizon 5 ocorram durante o evento do Xbox, aumentando a probabilidade de haver uma já marcada para o início do ano que vem.

Afinal, nos próximos meses a Microsoft também terá que revelar as datas de lançamento de Starfield e Redfall, além de apresentar novos projetos a curto e longo prazo por meio de estúdios próprios, por isso a premissa de um show no início do ano geralmente parece razoável. Veremos, por enquanto, recomendamos, como de costume, pegar todas as informações acima para ver o que é, e isso é simplesmente uma porcaria.