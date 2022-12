O Pomo diz adeus aos vazamentos e retiradas, e é isso que vai fazer agora – Multiplayer.it

O mundo dos jogos está cheio de vazadores, pessoas que – de uma forma ou de outra – obtêm acesso a informações confidenciais e decidem compartilhá-las publicamente. Ame-os ou odeie-os, eles são uma parte natural deste mercado. Obviamente, o que importa é que eles sejam confiáveis ​​e precisos. Foi um dos mais confiáveis dedo duro, que através da sua conta no Twitter revelou várias novidades através de (mais ou menos) enigmas e referências enigmáticas. Agora, porém, o passageiro Ele decidiu se aposentar E passar para outras atividades, ou seja, seu canal Discord.

O snitch foi solto Entrevista com insider-gaming.comFalando com outro vazador conhecido: Tom Henderson. Na entrevista, ele disse o seguinte, quando perguntado por que decidiu renunciar.

“Se você está prestando atenção, Nunca vazei nada relacionado a pequenos estúdios. Tenho plena consciência do dano que até mesmo um pequeno e simples vazamento pode causar ao trabalho de pessoas que dedicaram muitos meses ou anos ao jogo. Na verdade, podemos dizer que tenho me dedicado a dar pistas para os usuários especularem, ao invés de fazer vazamentos diretos.”

“Você vai se sentir narcisista e intrusivo, mas tenho certeza de que até ajudei alguns dos eventos a ganhar mais exposição. Foi um ano muito emocionante e 2023 está se preparando para ser um grande ano, com uma série de grandes jogos, mas vamos encarar, Não é mais engraçado [per me] Novos anúncios vazaram.

No final das contas, os usuários só querem saber quando GTA IV será lançado ou se Messi será um novo personagem no Fortnite, é uma coisa. eu não estou interessado. Em segundo lugar, sou uma pessoa muito ocupada. Antes do meu primeiro tweet, minha relação com esta rede social [Twitter] Era pequeno. Até o dia em que criei meu servidor Discord, foi um verdadeiro desastre devido à minha ignorância em entender a importância dessas plataformas. Por isso quero focar em novos projetos e no momento estou muito satisfeito com a comunidade que criei no Discord.

Então ele foi perguntado Porque ele decidiu começar a compartilhar vazamentos. Em seguida, o informante disse: “A ideia principal era lançar ‘Overdose’, para que no dia do anúncio oficial desse novo projeto de Hideo eu pudesse mostrá-lo aos meus amigos entre cervejas e rir.” Eu vi a recepção que estava tendo e queria fazer mais.”

A próxima pergunta estava relacionada à sua escolha de Compartilhe dicas em vez de vazamentos Realidade. O pomo disse: “Porque isso é engraçado. Qual é o sentido de postar: ‘Final Fantasy: Rebirth está chegando às plataformas X?'” Sim, posso ganhar dinheiro, talvez conseguir 10.000 novos seguidores e aumentar o ego, mas não é engraçado. Nada supera postar um tweet e fazer com que todos tenham novas ideias malucas sobre o que isso pode significar.”

O mais recente e assumimos o último vazamento de The Snitchque você pode ver acima, remonta a 6 de dezembro de 2022 e espera a chegada de um anúncio para Horizon Forbidden West Burning Shores, então o DLC já foi apresentado no The Game Awards.