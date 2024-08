Porque nos vídeos os humanos vencem os robôs

Nos últimos meses, novos modelos robóticos surgiram como cogumelos: unitário, Limex, Robôs fantasmas, Números de inteligência artificial, Tesla, Xiaomi, Dinâmica de Boston, Optrônico, Agilidade Robótica São apenas as empresas mais famosas que atualizaram a sua gama com um ou mais robôs.









Obviamente, não estamos falando de aspiradores robôs e limpadores de chão, mas sim disso Robôs humanóides Oh aparência “cachorro“ (Ou pelo menos quadrúpede). “Os chamados robôs”Uso geral“, ou seja, multifuncional, pode fazer várias coisas graças à capacidade de mover e pegar objetos.

Uma coisa que todas essas empresas têm em comum é o fato de publicarem regularmente Vídeos publicitários O que mostra o desenvolvimento do produto. Em muitos desses vídeos, você vê algo que aparentemente não faz sentido: O ser humano que bateOu bate ou maltrata o robô.

Humanos venceram robôs

Um vídeo típico divulgado por empresas de robótica avançada agora tem um Texto muito preciso: Primeiro mostramos como o produto se move, depois mostramos que ele pode pegar, mover e manipular (no caso de robôs humanóides usando as mãos) um ou mais objetos Em geral, ambientes agressivos e o comportamento desses robôs em tais ambientes. ambientes são simulados.

Além disso, o robô aparece frequentemente em Ambientes de trabalhoque desempenham algum papel com ou no lugar dos humanos. Além disso, muitas vezes também se manifesta Humano chuta robôEle o empurra com paus e o joga no chão.

Por que os humanos vencem os robôs?

Existem mais razões para isso.”Faz sentido vencer os robôs“O primeiro é demonstrar suas capacidades Equilíbrio e adaptação a estímulos externos.

É claro que empurrar ou chutar não faz parte das tarefas do robô, então a fabricante está usando esses episódios para mostrar como o dispositivo pode fazer isso. Fique em equilíbrioou para Levante-se se você cair.

Depois, há a questão da durabilidade: O robô deve ser sólidoEspecialmente se for destinado a trabalhar em ambientes agressivos onde grandes cargas podem cair sobre ele ou pode ser atropelado por outros robôs com rodas.

Depois, há a questão espinhosa que está na base de tudo: Robôs são bons ou ruins?

Terceira lei de Asimov

Historicamente, todos os desenvolvimentos na robótica tiveram que ser respondidos As três leis de Asimov (Ou Três Leis da Robótica). Aqui estão eles:

Um robô não pode causar danos a um ser humano e não pode permitir que um ser humano sofra danos devido à sua falha em intervir Um robô deve obedecer a ordens dadas por humanos, desde que essas ordens não entrem em conflito com a Primeira Lei Um robô deve proteger a sua existência, desde que a sua proteção não entre em conflito com a Primeira ou Segunda Lei

Não há nada científico sobre isso Nessas leis que na verdade vêm da literatura de ficção e certamente não das universidades. No entanto, essas três leis permaneceram em vigorImaginação compartilhadamesmo entre estudiosos, para proteger o fato de que A “Robôs”ruim“.

O fato de o robô ser “cachorro“ou”Humanos“, e ele recebe um chute ou golpe e não reage, o que é uma evidência de que ele está obedecendo à terceira lei de Asimov. Isso Tranquilize a todosQuem assiste ao vídeo, quem pode comprar o robô, Quem quer investir na empresa Que você produz.

Robótica Unip.

À luz de tudo isto, as escolhas que levam muitos governos, em cooperação com várias empresas de robótica, a experimentá-lo Robôs no papel de soldados armados Ou, pelo menos, para apoiar soldados humanos.

lá China Testa robôs Unitree, NÓS Outros países aliados estão testando-os para a Ghost Robotics. Estes são apenas os casos conhecidos do grande público porque, como é lógico supor, existem muitos outros projectos semelhantes que ainda não foram divulgados ao grande público.