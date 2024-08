Smartphones recondicionados: como entender se é um ótimo negócio ou uma farsa

Uma das tendências atuais é a compra de smartphones recondicionados. No entanto, em muitos casos, os golpes estão chegando.

Numa altura em que a procura do modelo de smartphone mais eficiente se torna muito importante para a grande maioria dos cidadãos, torna-se igualmente importante garantir que está sempre atualizado. Portanto, o fenômeno e a tendência em questão implicam, Aborde práticas específicasUma delas diz respeito ao domínio dos smartphones recondicionados, procedimento que permite adquirir um dispositivo móvel, efetivamente recondicionado, a preços mais acessíveis do que nunca.

A investigação realizada pela BVA Doxa, em colaboração com a Swappie, mostrou como a prática de compra de produtos eletrónicos recondicionados também se generalizou no nosso país. Na verdade, sete em cada dez cidadãos optam por comprar desta forma. O dispositivo de eleição neste sentido é sem dúvida o smartphone, tendo em conta o segmento de consumidores que o escolhe Produtos recondicionados46%. 27% escolhem produtos usados ​​com garantia para computadores, enquanto os 21% restantes escolhem tablets e câmeras.

Smartphones recondicionados: porém, tome cuidado com os riscos

Como infelizmente acontece com todo tipo de dinâmica que diz respeito a um grande número de pessoas, o perigo é que alguém se veja enganado de alguma forma no que diz respeito à mesma prática que envolve a renovação dos referidos dispositivos. Especificamente, o termo “recondicionado” refere-se à reforma, por assim dizer, de aparelhos eletrônicos usados. Substitua, por exemplo, a bateria e a tela Para que os smartphones voltem ao mercado, sobretudo, claramente, através da Internet.

Obviamente, o motivo pelo qual a maioria dos usuários segue esta prática é o preço do item em questão, que diminuirá significativamente, nas mesmas condições. Outra situação que nos empurra mais do que nunca para as energias renováveis ​​diz respeito ao impacto ambiental de potenciais resíduos deste tipo. Com isso, o consumidor também procura bens usados ​​​​para evitá-los Situações específicas em termos de reciclagem etc..

Para evitar riscos, em comparação com Possibilidade de exposição a fraudes Neste sentido, em termos de renovação propriamente dita de dispositivos ou não, uma das aplicações com maior impacto nos próprios utilizadores, como comprovam as vendas, é sem dúvida a Swappie, uma empresa finlandesa. Vendemos iPhones há anos Foi reformulado para se tornar referência até na venda dos próprios smartphones. Profissionalismo e segurança, neste caso, são definitivamente os elementos que têm contribuído para a fidelização de milhões de usuários em todas as partes do mundo.