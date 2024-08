O jogo premium foi confirmado como Presente do Dia no GOG

Em conjunto com as vendas de volta às aulas, GOG deu um jogo verdadeiramente excelente Que será reembolsado nos próximos três dias. Está prestes a Órbita 4 uma estratégia de gestão desenvolvida pelos especialistas da Haemimont Games que foi muito aclamada na época da publicação. Como você pode dizer não a isso, porque é totalmente gratuito? Então prepare-se para dezenas de horas na companhia de El Presidente, entre a longa campanha single player de 20 missões e o modo livre.

Todos de El Presidente

Tropico 4 representa uma expansão da série histórica com muitos conteúdos novos. O objetivo é sempre criar a cidade perfeita… pelo menos a cidade de um ditador sul-americano. Portanto, teremos de lidar com adversários políticos, catástrofes naturais, problemas económicos, repressão de cidadãos insatisfeitos, etc.

Vamos ver como resgatar Tropico 4: Como sempre Na página inicial do GOG Em seguida, role para baixo para encontrar o logotipo do jogo (claramente marcado, não se preocupe). Ao encontrá-lo, clique no botão verde que permite adicioná-lo automaticamente à sua conta. Não é preciso muito, viu? Se quiser mais detalhes, a mensagem “Adicionar à Biblioteca” aparecerá acima e geralmente à direita. Naturalmente, para adicionar Tropico 4 à sua biblioteca GOG, você deve estar conectado à plataforma com uma conta válida e ilimitada. Como sempre com Loja de projetos de CDRecomendamos que você não comece na página do jogo porque será levado de volta à página inicial.

O sorteio do Tropico 4 apareceu esta manhã graças a um vazamento de notícias, agora confirmado.