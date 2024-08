A sequência de Lies of P pode ser de mundo aberto, de acordo com algumas pistas

Ainda não há novidades confirmadas pois o jogo ainda não foi anunciado pela Neowiz, mas existe a possibilidade de que o jogo Uma sequência de P’s Lies Poderia ser um jogo Mundo abertoSabendo que algumas evidências apontam para essa característica, principalmente no que diz respeito… Anúncios de emprego Postado pela equipe.

Em particular conforme relatado pela Tech4Gamers alguns anúncios publicados pela Neowiz referem-se a um “planejador de nível de campo” ou seja um desenvolvedor especializado em construir níveis e Mundo do jogoPara o qual procuramos alguém com formação e experiência em “jogos de mundo aberto” especificamente.

O anúncio original está em coreano, então é possível que alguns elementos estejam faltando na tradução ou tenham um significado um pouco diferente, mas as descrições da função e do candidato parecem fazer referência várias vezes ao ambiente de mundo aberto.