Um dos jogos FPS mais complexos de todos os tempos está disponível gratuitamente no Steam

Redescubra o FPS épico desenvolvido pela Bungie Studios: Marathon. Classic Marathon, Classic Marathon 2 e Classic Marathon Infinity estão disponíveis no Steam, totalmente gratuitos.

Uma das coisas mais tristes é que No mundo dos videogames, É a velocidade com que alguns títulos que talvez não tenham sido sucessos comerciais alcançaram sucesso. Foi esquecidoE também trouxeram consigo todas as ideias lindas que ali foram implementadas. Obviamente, o problema também está relacionado aos dispositivos em que esses títulos devem ser reproduzidos, que agora são irrecuperáveis ​​e exigirão relançamentos de dispositivos mais recentes ou Simulaçõeso que nem sempre é totalmente bem-sucedido.

Classic Marathon Infinity agora está disponível no Steam gratuitamente com suporte do Steam Workshop. Obrigado à incrível comunidade Aleph One pelo seu trabalho árduo. Não poderíamos fazer isso sem você. ♾ https://t.co/UDFvIVCm2k pic.twitter.com/7snGHfUadZ -Benji (@Benji) 22 de agosto de 2024

no entanto, A melhor maneira de adquirir cultura de jogoé tocar o máximo possível os clássicos do passado para entender de onde vêm as obras-primas de hoje. E por falar em desenvolvedores que aprenderam ao longo dos anos a se tornarem conhecidos e amados (às vezes odiados) por meio das sagas que agora os definem, vem à mente. História dos Estúdios Bungie. Uma conhecida software house, mais conhecida pelo trabalho realizado nela aura e destino, Em meados da década de 1990, ele desenvolveu uma trilogia de jogos FPS que alcançou algum sucesso, mas imediatamente deu lugar a outra coisa.

Porém, hoje é possível recuperar os três capítulos daquela pequena pérola que estava livre Maratona.

O esquecido jogo FPS está de volta

A Bungie, como empresa de software, era carreira rica, Claro, tem altos e baixos, mas, em última análise, devemos a eles evoluir Alguns dos títulos de tiro em primeira pessoa (FPS) que definiram o mundo dos jogos de tiro narrativos, A jogabilidade e a história se misturam de maneiras complexas e fascinantes. Tendo desenvolvido vários capítulos da série Halo, incluindo um dos mais apreciados: Aura: acesso Depois de dois títulos quantia Que, embora tenham tido seus altos e baixos, ainda hoje são conhecidos como brinquedos de enorme valor que muitos ainda apontam, é hora de redescobrir um pouco Origens de Benji.

Para fazer isso, Você não terá que gastar um único euro. Tudo que você precisa é de um computador e uma conta Steam e você terá acesso totalmente gratuito a tudoToda a trilogia da maratonauma complexa série FPS desenvolvida pela Bungie entre 1994 e 1996. Porém, a versão disponível no Steam não será exatamente a versão desenvolvida pela Bungie. Na verdade, é uma remasterização que teve a aprovação da Bungie e foi implementada pela equipe Aleph-One, que tentou trazer a experiência original de volta à vida, graças a Motor caseirobaseado no código-fonte do Marathon 2.

E então, nas últimas semanas, o torcedor disponibilizou Maratona clássica e maratona clássica 2, Ports of Marathon e Marathon 2: Durandal respectivamente, e o Capítulo 3 também já está disponível, Maratona Clássica Infinitaproporcionará aos jogadores a experiência completa.

E exatamente como o título Foi lançado há 28 anosClassic Marathon Infinity tem campanha com 20 níveis Tanto o jogo solo quanto o cooperativo são suportados. Além disso, a versão Steam também oferece suporte widescreen opcional, perspectiva 3D renovada, áudio posicional e ajustes de taxa de quadros.

Em tudo isto não devemos esquecer que Benjy em Maio passado Anunciando o retorno da Maratona da Propriedade Intelectual, Em forma atirador de extração, É por isso que o retorno da série clássica gratuitamente no Steam definitivamente funciona a seu favor. Este é mais um motivo para trazer de volta uma obra do passado, capaz de mergulhar o jogador não só num mundo complexo, composto por nomes complexos e muitas explosões, mas também num mundo complexo. Um pedaço de história Que corria o risco de ser esquecido para sempre.