Espaço, uma luta histórica a uma velocidade de 3.000 km por segundo Dois aglomerados de galáxias deram vida a nova matéria – Imagem – CUENEWS

Um acontecimento inédito deixou todos sem palavras: aqui está o choque entre duas galáxias.

A matéria escura e a energia escura representam dois dos maiores mistérios Impressionante E os complexos do universo. Enquanto a matéria escura é uma forma de matéria que não emite, absorve ou reflete luz, tornando-a invisível e só pode ser detectada através de efeitos gravitacionais, a energia escura é uma forma hipotética de energia que se espalha por todo o espaço e parece ser responsável por … O universo acelerou. Expansão do universo. Ambos são invisíveis, mas desempenham papéis importante Na estrutura e destino do universo.

lá Matéria escura Representa cerca de 85% da massa total do universo, mas interage com a matéria comum apenas através da força da gravidade. Isto significa que, embora não possamos vê-la diretamente, podemos inferir a sua existência observando como a gravidade afeta o movimento das estrelas e das galáxias.

Galáxias e aglomerados de galáxias, na verdade, Eles não podem permanecer juntos sem a massa adicional fornecida pela matéria escura. Não se comporta como a matéria comum: não forma átomos, não emite radiação eletromagnética e não se agrupa em estruturas como estrelas ou planetas.

Por outro lado, Energia escura É ainda mais ambíguo. Ele – ela Representa cerca de 70% da energia A totalidade do universo parece funcionar como um força repulsiva, Resistir à gravidade e afastar as galáxias umas das outras. Eles não estão ligados a partículas como a matéria, nem interagem diretamente com a luz ou outras formas de energia de forma detectável.

Colisão entre aglomerados de galáxias e separação da matéria

Esta distinção entre Matéria escura e Energia escura Destaca a complexidade da física cosmológica moderna. Enquanto a matéria escura aparece Eles interagem apenas com a gravidade Contribui para a formação de estruturas cósmicas e energia escura Ele impulsiona a expansão do universo Em grande escala.

Ambos, embora invisíveis, moldam o nosso mundo de formas fundamentais e em grande parte desconhecidas. Um exemplo excepcional de como Matéria escura Ele se comporta de maneira diferente do normal observado durante cColisão entre aglomerados de galáxias MACS J0018.5+1626.

Cientistas descobrem

Durante este evento, O gás quente entre galáxias colide e aqueceEnquanto as próprias galáxias permaneceram praticamente intactas. No entanto, Matéria escura Não teve o mesmo destino do gás: separou-se e morreu Continue andando Avançar sem desacelerar.

Ao medir o efeito cinético de Sunyaev-Zeldovich, os cientistas conseguiram fazer exatamente isso Determine a velocidade das nuvens de gás E observe como Matéria escura Agir de forma diferente do habitual. Esta descoberta abre novos horizontes para a compreensão da natureza Matéria escura Isso poderia levar a novas revelações de sua interação com o universo.