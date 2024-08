Metáfora: ReFantazio volta a se mostrar com 16 minutos de jogo

O filme começa com o jogador escolhendo o próximo destino a alcançar. Como você provavelmente sabe, em metáfora: ReFantazio Cada atividade e viagem requer determinados dias de tempo com objetivos específicos do enredo que devem ser alcançados até uma data específica. Como resultado, é necessário algum planejamento prévio para cada atividade.

Metáfora: rifantasia É um dos jogos mais esperados deste outono, principalmente pelos fãs de JRPGs e jogos da Atlus. Com a data de lançamento se aproximando rapidamente, fica claro que o jogo não pode faltar a um show importante como a Gamescom 2024, de onde ele vem. Vídeo com aproximadamente 16 minutos de gameplay .

Viaje com uma transportadora

Como vemos no vídeo, neste caso particular foi escolhido como destino a Floresta de Grácia, uma viagem de dois dias, podendo o jogador entretanto passar o tempo de diferentes formas, por exemplo montando o seu próprio equipamento, cozinhando , interagindo com outros personagens ou até mesmo lavando roupa. Além disso, no meio, os monstros podem ter como alvo o veleiro gigante usado pelos heróis.

Na verdade, grande parte do filme mostra todos os eventos e atividades possíveis que o jogador poderia realizar entre uma jornada e outra, sendo apenas os minutos finais dedicados à exploração da masmorra da Floresta de Gracia, o que parece sugerir a ideia da Atlus. . Também quero fazer da viagem de um local para outro uma parte importante e memorável desta aventura.

Lembramos que Metaphor: ReFantazio estará disponível em11 de outubro Para PS5, Série Xbox Se você perdeu, nos últimos dias a Atlus também lançou um novo trailer mostrando locais, chefes e muito mais.