Motocicletas: alternativas às caixas de câmbio manuais

Tradicional Caixa de câmbio da motocicleta Há décadas que caracteriza toda a indústria dos veículos de duas rodas, mas nos últimos anos tem havido um verdadeiro boom de soluções alternativas que levantaram dúvidas sobre a sua estabilidade. Se o piloto tivesse que coordenar uma ação embreagem E quem Seletor de marchaas funções costumavam ser delegadas respectivamente à mão e ao pé do lado esquerdo do corpo, e hoje esse modelo não é mais inflexível. É claro que esta configuração permite uma conexão mais direta e envolvente com o veículo, mas também é um tanto incômoda no trânsito e representa um desafio significativo, se não completamente preocupante, para os motociclistas novatos. E assim os fabricantes começaram a explorar outras opções de inspiração automotiva. Honda Foi o primeiro a realmente oferecer uma transmissão automática há mais de 10 anos com sua agora aclamada transmissão Foi achatado Com o tempo temos visto uma evolução com. quickshifternasceu na pista para acelerar subidas sem usar a alavanca da embreagem e depois passou a ser bidirecional com bolha. MV Agusta Na verdade, seu sistema SCS estreou em 2018 e, mais recentemente, surgiram outras soluções, como o sistema E-Clutch da Honda e o sistema Y-Amt da Honda. Yamaha Assistente de turno automatizado por BMWMas também Kawasaki Começou a experimentar caixas de câmbio semiautomáticas em seus modelos híbridos e KTM anunciou o lançamento de sua variação sobre o tema no próximo outono, que na verdade se chama Amt.