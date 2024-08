Se você viu este anúncio, já é tarde demais: um novo golpe “mortal” chegou à Itália

Também chegou à Itália: preste atenção ao novo e “mortal” golpe online, se você vir este anúncio, estará em apuros

Hoje em dia, gerir a reconciliação de inúmeras tentativas de fraude online e offline está a tornar-se cada vez mais difícil. Com as tecnologias modernas e as estratégias dos golpistas se tornando cada vez mais sofisticadas, praticamente qualquer pessoa pode cair em suas armadilhas e ser enganado.

Especialmente no período recenteum malware muito perigoso começou a se espalhar Quem se apresenta como um Publicidade online simplesmas na realidade esconde uma verdadeira campanha maliciosa contra milhares de usuários inconscientes da web. Para evitar surpresas desagradáveis, vamos dar uma olhada nos componentes de um golpe, como reconhecê-lo e como você pode se defender.

Ao navegar na web, é importante estar sempre de olhos abertos e nunca desanimar. Na verdade, existem muitos golpes potenciais que podem se esconder atrás da tela do seu PC, tablet ou smartphone. Em particular, no período recente, uma fraude “mortal” também chegou à Itália, o que pode parecer à primeira vista Parece uma simples campanha de marketing no Google.

Na verdade, por trás dessa fachada está um grupo de hackers que comprou espaço publicitário “patrocinado” na Pesquisa Google Promovendo link falso para download do Google Authenticator.

Portanto, Qualquer pessoa que pesquisar “Google Authenticator” na web poderá encontrar este anúncio Parece ser legítimo porque usa o URL “www.google.com”. Então clique no link Pessoas azaradas se encontrarão dentro de um site clone Google Authenticator com URL “www.chromeweb-authenticators.com”.

Mas isso é feito pressionando o botão “Baixar Autenticador”. A vítima vai ativar o download para “Authenticator.exe” sem qualquer verificação por navegadores da web ou software antivírus, resultando em Baixar malware Ladrão de informações Chamado Der Stellar. Malware que Tentando roubar informações confidenciais De dispositivos.

Depois de descobrir a campanha publicitária maliciosa O Google removeu imediatamente o anúncio falso Da plataforma dela. No entanto, não está claro como os hackers conseguiram executar seu terrível plano contra os usuários. Como costuma acontecer, eles provavelmente enganaram os sistemas de controle de qualidade humanos e automatizados por meio de uma série de truques e manipulações desconhecidas do visitante médio.

Para se defender De golpes semelhantes é necessário para isso Evite clicar em resultados “patrocinados” em uma pesquisa do Google Embora possa ser totalmente relevante para os interesses do indivíduo. Entretanto, a Google continuará a lutar para garantir que a sua plataforma de publicidade não seja utilizada para espalhar phishing e malware.