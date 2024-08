Lamborghini Temerario desafia Ferrari 296 GTB

Concorrentes eternos – Nos pouco mais de 30 quilômetros que separam Maranello de Sant’Agata Bolognese, um Rivalidade históricaO que separa a Ferrari da Lamborghini. Duas empresas emblemáticas do Made in Italy que triunfam no mundo e sempre o fizeram (ou melhor, desde que a Lamborghini começou a fabricar carros especificamente do tipo “vingança” contra o cavalo empinado) Eles lutam Para conquistar os clientes mais exigentes. Agora o desafio se renova pela milésima vez com a chegada de… Lamborghini Temerárioo novo “nível de entrada” do Taurus, que é bastante semelhante ao “mini” nível de Maranello, Ferrari 296 GTBaposte no híbrido plug-in para produzir muita potência. Mas embora os dois carros tenham como alvo um público semelhante, a receita das duas marcas é completamente diferente: vamos compará-las.

Projeto

Ambos são baixos e aerodinâmicos, mas o design da Ferrari é mais elegante e feito de Linhas em ziguezague E arredondado, enquanto o Lamborghini Mais claroCom linhas claras e muitos elementos hexagonais. O Temerario é um pouco mais longo (4.706 vs. 4.565 mm) e mais largo (1996 vs. 1.958 mm), enquanto o 296 é alguns milímetros mais largo mínimo (1187 versus 1201 mm). Quase 6 cm a mais de distância entre eixos para o supercarro híbrido Bull: 2.658 versus 2.600 mm. Ferrari pesa 1.470 kg Yazan Muito em vez disso menos A partir de 1690 kg Lambo.

Cabines

Acompanhe o interior de seus carros de luxo Filosofias Em vez de vários Com a opção do Maranello Berlinetta de dispensar o ecrã táctil central e recolher toda a informação, incluindo informação relacionada com entretenimento, no painel de instrumentos. Quase todas as funções podem ser gerenciadas através do i Controles no volante. No Temerario, a configuração é mais comum, com um Visor central 8,4 polegadas é orientado verticalmente, enquanto o painel de instrumentos (também digital, mas de 12,3 polegadas) é mais focado em informações úteis para a condução. também volante Da Lamborghini, permite controlar muitas funções sem levantar as mãos. Ambos estão disponíveis para passageiro Fino uma tela Personalizado, onde são apresentados os dados relativos à condução ou ao sistema multimédia. A capacidade de carga é semelhante: ambos têm espaço para um par de carrinhos sob o capô dianteiro e atrás dos bancos.

Motores

Sob a carroceria e o chassi de alumínio (características compartilhadas de ambos os supercarros), batem corações completamente diferentes, unidos quase exclusivamente pelos dois turbos montados dentro do V e pela arquitetura híbrida plug-in. lá Ferrari 296 GTB Escolha um V6 de 3 litros Com V de 120 graus: capaz de atingir 8.500 rpm, ele sozinho expressa 663 cv a 8.000 rpm e 740 Nm a 6.250 rpm. Combinado com um único motor elétrico de 167 cv, montado entre a caixa automatizada de dupla embreagem e 8 velocidades e o motor V6, a potência do sistema Até 830 cvÉ descarregado no solo apenas pelo eixo traseiro. o V8 de 4 litros No Temerario o limitador é ajustado em 10.000 rpm e sem a ajuda do componente elétrico expressa 800 cv e 730 Nm. São 3 unidades elétricas: a primeira entre a caixa de dupla embreagem de 8 cilindros e 8 marchas, enquanto as outras duas ficam no eixo dianteiro e oferecem tração integral. lá poder O total do supercarro Sant’Agata vem 920 cv. Em relação à capacidade Bateria Para o sistema híbrido, a potência da Ferrari é o dobro da da Lamborghini: 7,45 kWh contra 3,8 kWh.

desempenho

O Lamborghini Temerario é um pouco mais rápido no geral: na verdade, ele acelera de 0 a 100 km/h Com 2,7 segundos, vinte melhores que o Ferrari 296 GTB, e até i 343 km/hcontra aqueles que estão mais longe 330 km/h Anunciado por Maranello Berlinetta. No entanto, a relação peso/potência é favorável à Ferrari (1,77 vs. 1,83 kg/cv), o que nos leva a crer que Círculo lá luta Vai ser muito estreito. Finalmente, o Ferrari 296 GTB é anunciadoAutonomia elétrica O carro tem autonomia de 25 km, enquanto a Lamborghini não anunciou até que distância o Temerario pode percorrer sem emissões: levando em conta o peso maior e a bateria limitada, podemos pensar em uma autonomia de 10-15 km.

Preços

Ferrari 296 GTB começa em 275.110 eurosEmbora a Lamborghini ainda não tenha anunciado o preço do Temerario, que deve custar um pouco mais e começar em aprox. 300.000 euros.