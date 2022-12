Oficial: Whatsapp cada vez mais como Facebook | Abaixo estão os grupos dentro do aplicativo

Desde quando O WhatsApp entrou no cotidiano de cada um de nós, Várias melhorias foram feitas com o objetivo de tornar a experiência do usuário mais agradável. Após anos de atividade e após a aquisição pelo Grupo Meta, O melhor serviço de mensagens instantâneas do mundo, WhatsApp, nunca desista!

A intenção dos desenvolvedores parece clara a cada atualização: Oferecendo uma experiência cada vez melhor aos usuários Durante suas sessões diárias de bate-papo, seja uma mensagem para um amigo ou parente, seja um trabalho ou um hobby.

Por estas mesmas razões, Muitas vezes acontece de encontrar uma página de bate-papo do WhatsApp cheia de grupos dos quais você precisa participar. Passamos do grupo familiar para o grupo condomínio; Do grupo da turma ao grupo que decide qual presente para o amigo que está prestes a se formar. No entanto, muitas vezes é sobrecarregado por muitos grupos, o que não é uma coisa agradável de se fazer.

Criar um grupo de WhatsApp

Caso precise criar um grupo de WhatsApp, para qualquer necessidade, a seguir explicaremos como fazer por linha e apontamento.

Inicialmente, Certifique-se de ter o WhatsApp instalado no seu telefone. Se não, você pode baixá-lo facilmente aqui loja de jogos Se você é um usuário android ou quem loja de aplicativos Caso você seja, usuários do iOS.

Se o aplicativo já estiver instalado em seu telefone, consulteCertifique-se de atualizá-lo para a versão mais recente disponível Isso é para evitar surpresas desagradáveis. Você pode conferir diretamente na PlayStore ou AppStore.

Assim que o aplicativo estiver instalado, Prossiga para abrir o WhatsApp e toque nos três pontos no canto superior direito da tela. Um menu suspenso com várias opções será aberto e você terá que fazê-lo Clique em “Novo grupo”.

Depois de fazer isso, você está quase pronto. Você só vai sair Encontre os contatos que deseja adicionar ao grupo digitando o nome com o qual você os armazenou. Em seguida, clique no ícone de seta verde para inserir o tópico do grupo, para que os participantes entendam por que foram adicionados.

comunidade WhatsApp

Para ajudá-lo a gerenciar o tráfego em grupos, para que eles não sejam sobrecarregados por notificações de falta de interesse em você, o WhatsApp (finalmente também na Itália) introduziu o mecanismo Comunidade. Vamos explicar rapidamente o que são e como funcionam. Certamente, muitos ficarão satisfeitos com isso.

As comunidades são um novo tipo de bate-papo em grupo. será gGrupos nos quais será possível criar subgrupos temáticos. Se, por exemplo, em um grupo de trabalho fosse possível dividir as pessoas dentro do grupo, em subgrupos talvez em relação à tarefa realizada.

Assim, as comunidades permitem conectar grupos entre si e gerenciar conexões transversais, Permitindo que você entre em contato com até 5.000 pessoas com alertas exclusivos. Comunidades é um recurso que está sendo implementado para dispositivos Android e iOS

Criar uma comunidade é momuito simples.

Abra o WhatsApp no ​​seu telefone. Certifique-se de que é Foi atualizado para a versão mais recenteespecialmente Versão 22.24.81. Depois de verificar, toque nos três pontos no canto superior direito da tela e Clique em “Nova Comunidade”. Neste ponto, basta adicionar o nome, a descrição e a foto da comunidade e pronto!

o que eu digo? com comunidades, O WhatsApp pretende fornecer um serviço organizado que permite melhorar a experiência, seja no caso de comunicações empresariais ou privadas. E tudo com a simplicidade usual de um serviço de mensagens verde.