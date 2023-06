Activision Blizzard: relatório do Xbox também considerará sair do Reino Unido

De acordo com outro Um relatório publicado pela MLexos executivos da Microsoft estão explorando maneiras de desligar Aquisição da Activision Blizzard KingApesar do bloqueio imposto pelo Reino Unido. A Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA) emitiu uma ordem impedindo a Microsoft de adquirir qualquer participação na Activision Blizzard King, incluindo suas subsidiárias.

A MLex soube que a Microsoft contratou outros advogados para encontrar possíveis soluções para fechar o acordo com a Activision, apesar do CMA ter sido banido no Reino Unido. Uma possibilidade é deixando o Reino Unido E se mudar para outro país europeu fora da jurisdição da Autoridade do Mercado de Capitais. Nesse cenário, a Activision continuará vendendo seus jogos por meio de um distribuidor.

Outra possibilidade que a Microsoft está explorando Extensão dos remédios propostos unilateralmente à CMA (e aceite) à Comissão Europeia. No entanto, esses tratamentos são semelhantes aos que foram propostos ao CMA, mas rejeitados. Essa abordagem exigiria que a Microsoft implementasse ações voluntárias para tratar de questões específicas do mercado do Reino Unido.



Phil Spencer, chefe do Xbox

Finalmente, no que diz respeito ao MLex, a Microsoft também está estudando a possibilidade Prossiga diretamente para o processo de aquisiçãoposteriormente argumentando no tribunal que o rascunho do CMA seria “ilegal” se contestado por uma ação legal dos reguladores do Reino Unido.

a porta-voz da Microsoft “Nossa prioridade é levar adiante o processo de apelação no Reino Unido e continuamos comprometidos com um diálogo construtivo e soluções para lidar com questões regulatórias”, disse ele à MLex. Quando perguntaram ao CEO da Microsoft, Satya Nadella, se a empresa poderia fechar o negócio e parar de vender produtos no Reino Unido, o CEO respondeu: “Vamos esperar que tudo termine”.

Portanto, por enquanto, teremos que esperar e ver como o recurso provavelmente se desenrolará.