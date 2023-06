Teste de estrada e análises do novo BMW X1, Nissan Ariya, Peugeot 3008. Vantagens e desvantagens dos três carros

Cruz é um Um veículo funcional que atende mais necessidades na vida diáriapara. Para além de serem adequados para viagens longas, revelam-se também um aliado válido, eficiente e prático para viagens curtas de um dia. Suas proporções generosas se traduzem em um porta-malas mais espaçoso que a média, capaz de acomodar uma grande quantidade de itens pessoais.

torne-se este recurso Importante em viagens médias e longas. A capacidade de dobrar ou remover os bancos traseiros é uma grande vantagem. A posição de direção elevada garante uma visão mais ampla da estrada e permite que você monitore melhor os arredores à frente e atrás do veículo. Esse recurso é útil não apenas em viagens urbanas, mas principalmente em viagens longas. Vamos comparar:

BMW X1

Nissan Ariya

Peugeot 3008

BMW X1

BMW X1Possui design poderoso e imponente, principalmente na parte frontal, que cria a ilusão de maior tamanho. em comparação com a série anterior. O compartimento de passageiros oferece amplo espaço, garantindo grande conforto até mesmo para os passageiros traseiros, onde três adultos podem sentar-se confortavelmente. O banco traseiro é composto por dois compartimentos deslizantes que podem ser ajustados para fornecer mais espaço para bagagem, se necessário.

Uma pequena desvantagem é que mover o sofá para frente cria um buraco no chão no qual pequenos itens podem cair. Geralmente, A capacidade de carga é boa E o caule tem uma forma regular. Os acabamentos são cuidadosamente elaborados. Uma moldura curva no painel de instrumentos abriga duas telas. Uma dessas telas é para os instrumentos e apresenta um padrão de exibição em forma de diamante, enquanto a outra tela contém os controles e recursos do veículo organizados como ícones. desde 39.000 euros.

Nissan Ariya

Nissan Ariya É um crossover confortável de médio alcance, desenvolvido em uma plataforma específica de veículo elétrico. O design apresenta linhas futuristas, equilibradas e discretas, com um teto retraído que adiciona impulso sem comprometer excessivamente o espaço traseiro. Na verdade, a única limitação é o assento próximo ao chão, que obriga os mais altos a viajar com as pernas levemente dobradas. Os acabamentos são de elevada qualidade e oferecem soluções requintadas.

Seria de esperar mais do que porta-luvas em um carro familiar: os bolsos não são grandes e os bolsos sob o apoio de braço central são pequenos. Considerando os 460 cm de comprimento do carro, o porta-malas não é grande e nas versões com tração nas quatro rodas perde cerca de cinquenta litros de capacidade devido à colocação do segundo motor sob o piso de carga. A cabine é bem acabada e tem porta traseira elétrica. desde 49.000 euros.

Peugeot 3008

Peugeot 3008 É um crossover moderno com uma personalidade forte. O seu design distingue-se por uma frente imponente com uma grelha de pequenas ripas de vários comprimentos que inclui os faróis. Luzes LED sutis caem quase verticalmente, enriquecendo ainda mais a frente. A parte superior das janelas é flanqueada por um perfil espesso que simula alumínio, enquanto a coluna C coberta por um plástico brilhante de cor escura dá a impressão de que o teto está suspenso acima da carroceria do carro. As lanternas traseiras consistem em três elementos LED verticais conectados por uma faixa preta.

O interior é igualmente original: Como em outros Peugeots modernos, o painel é colocado muito alto e legível acima do volante. Nesse caso, em vez dos widgets tradicionais, há um display HD de 12,3 polegadas que pode ser configurado de cinco maneiras diferentes. O volante, com dois raios e um maciço amortecedor central, tem topo e base achatados. desde 33.000 euros.