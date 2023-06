O novo supercarro da Ferrari continua seus testes de estrada. fotos espiãs

o teste continua O novo supercarro da Ferrari que aparecerá pela primeira vez em uma faixa 2024. Este carro, cujo nome de projeto interno sabemos ser o F250, foi interceptado novamente na estrada durante. fotos espiãs Um carro aparece, ainda equipado com camuflagem chamativa. Não estamos falando apenas dos filmes, mas também dos pseudo-elementos que escondem o design do novo superesportivo de Maranello.

De qualquer forma, podemos ver algumas coisas interessantes. O supercarro poderá contar com uma aerodinâmica particularmente refinada. Na frente você pode ver um divisor claro, um capô muito baixo e grandes entradas de ar. No entanto, ele se destaca por trás Aba grande (possivelmente ajustável) que, no entanto, provavelmente só será oferecido com a versão de pista do novo superesportivo de Maranello. No entanto, haverá uma maneira de aprender mais nos próximos meses, pois esse modelo continua sendo desenvolvido.