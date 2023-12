Ubisoft sofreu um grande roubo de dados: 900 GB foram roubados da empresa

No dia 20 de dezembro, alguém ainda não identificado conseguiu acesso aos servidores Ubisoft Roube aproximadamente 900GB de dados . O hacker teria tido acesso gratuito aos servidores da empresa por cerca de 48 horas, antes que a administração percebesse o que estava acontecendo e revogasse seu acesso.

A própria Ubisoft disse estar ciente do incidente e afirmou que novas investigações estavam em andamento Investigações Para descobrir a dinâmica do que aconteceu. No entanto, ele atualmente não tem informações precisas para compartilhar.

A investigação começou depois que imagens de software interno e ferramentas de desenvolvimento da empresa apareceram online.

Segundo o anônimo que executou o roubo, os dados aos quais ele teve acesso eram dados dos servidores Ubisoft SharePoint, Microsoft Teams, Confluence e MongoDB Atlas. Segundo o que vazou, sua intenção era roubar dados do usuário de Rainbow Six: Siege, mas ele não teve tempo antes que isso fosse descoberto.

De 2020 até hoje isso é Terceiro roubo de dados A Ubisoft tem sofrido com eles: o primeiro ocorreu em 2020, de onde surgiu parte do código-fonte de Watch Dogs, e o segundo em 2022, com roubos relacionados a jogos, sistemas e serviços.

Veremos no futuro se este é um caso grave como o da Insomniac Games, que recentemente assumiu o controle de toda a indústria de jogos.