Muitos roubos, nova cerca no lado norte será erguida em breve no cemitério

Serão instalados corrimãos de altura totalPara preencher as lacunas pelas quais os ladrões conseguiram repetidamente entrar no antigo cemitério, para roubar cabos e vasos de cobre, além de fotos antigas dos falecidos. Assim, o município de Bérgamo tomou medidas, com um projecto de 150.000 euros que envolve a zona norte do cemitério Viale Pirovano, onde nos últimos meses, através da intervenção da vizinha Chorus Life, foi criado um caminho mesmo na ciclovia da frente.

Ao “revelar” a parte de trás do columbário, além do roubo, criou-se também um problema de privacidade para quem vai visitar os seus entes queridos, e se encontra a poucos metros desta estrada bem pavimentada, a poucos metros do Circular. Mas o interesse pelo cemitério, como faz questão de afirmar o Consultor de Obras Públicas Marco Brimbilla, é grande: “Esta área estava anteriormente incorporada em depósitos municipais. Com a construção da nova estrada é possível chegar facilmente à parte norte do cemitério, onde existem muros, mas também grades baixas, demasiado baixas para os criminosos. Infelizmente, eles invadiram várias vezes, roubando cobre das torres dos crematórios, vasos de flores de cobre e até algumas fotografias antigas nas catacumbas. Para evitar estes incidentes, decidimos não só elevar o corrimão, mas fazê-lo chegar ao teto. “Meu colega Giacomo Angeloni (Conselheiro de Serviços Cemitério, Editor) e eu prestamos muita atenção ao cemitério e fico com o coração partido ao saber desses fatos.”

O Conselho aprovou o projeto executivo na quinta-feira. Para visualizá-la será necessário aguardar que a cerca seja feita sob medida por um ferreiro e depois instalada, e o tempo previsto pelos técnicos é de 60 dias a partir do início da obra. Para fazer face à situação, o município, a partir de 1 de outubro, reforçou a segurança no interior do cemitério e disponibilizou serviço de vigilância noturna. Mas isto não é o suficiente. Daí a decisão de intervir com uma barreira física, como afirma o próprio relatório técnico aprovado: "Na sequência da recente construção do desvio Chorus Life, foram realizadas desflorestações e regeneração de prados perto do cemitério arqueológico da zona norte – lê-se no documento -. Desta forma, o exterior voltado para norte é agora visível ao viajar ao longo da estrada. Após a intervenção, ocorreram vários furtos e entradas não autorizadas durante a noite devido à ausência de barreiras em algumas aberturas na zona do Columbarium, na zona norte.