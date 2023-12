Como criar uma zona de sofá muito acolhedora e adequada a qualquer decoração

Mobiliar uma sala é muito fácil: basta seguir alguns cuidados para tornar o ambiente especial.

A sala é o cômodo da casa que deve ser confortável, harmonioso e acolhedor. É portanto necessário prestar especial atenção à escolha do mobiliário, principalmente se quisermos dedicar mais atenção à zona onde serão colocados os sofás.

Depois de um dia muito agitado, qualquer pessoa gostaria de voltar para casa e relaxar no sofá de casa tomando uma boa bebida quente. Por isso é importante escolher os itens certos para mobiliar a sala: o objetivo é deixar o ambiente harmonioso e permitir que paremos de pensar em qualquer coisa por alguns minutos.

Mas como tudo isso pode ser alcançado? É muito fácil, bastarão alguns cuidados que listaremos a seguir. muito importante Dedique a devida atenção à seleção de cores e móveis Que será colocado na zona habitacional, tendo em conta alguns detalhes básicos.

Como criar uma área de sofá privada e acolhedora

A primeira coisa a pensar é a escolha dos materiais que irão caracterizar o ambiente: estes, juntamente com as suas cores, tornarão o ambiente verdadeiramente evocativo, Independentemente das formas de acessórios, criando assim conjuntos básicos que posteriormente são enriquecidos com outros acessórios.

com Piso com efeito concretoque mostra o efeito Legal e planoeles podem ser combinados Muitas cores quentes, como o marrom em todos os seus tons e, portanto, também o marfim, a areia e o creme. Evite completamente o azul esverdeado e o cinza eritematoso. Você pode escolher um sofá amarelo, mas depende da cor do fundo. Se estiver quente, vai bem.

Se em vez disso a palavra De madeira ou em qualquer caso em cores quentesSofás e acessórios em branco, cinza e verde em todos os tons ficarão lindos. Todos os tipos de cores azuis e claras também são permitidos, e até laranja se preferir. O que torna o ambiente verdadeiramente acolhedor são todos os têxteis: Almofadas, tapetes, cortinas e cobertores Dão cor, mas acima de tudo personalidade ao ambiente, escolhendo cuidadosamente os materiais e padrões.

Para complementar o mobiliário, é possível colocar cestos de vime ou outros materiais, candeeiros ou plantas ornamentais junto ao sofá. Até pequenas mesas decorativas completam o ambiente, colocando até mesmo algumas pequenas esculturas sobre elas. O que evitar? Qualquer coisa que não se adapte ao seu gosto pessoal.