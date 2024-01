Computador completamente bloqueado? Não gaste dinheiro desnecessário: direi como restaurar o Windows rapidamente

Se o seu computador estiver completamente bloqueado, não gaste dinheiro desnecessário em suporte. Veja como redefinir o Windows em algumas etapas.

Não há nada mais irritante Da falha do computador E ele parece não querer mais saber como se recuperar. Pode acontecer de repente que nenhum programa abra, sendo até impossível mover o cursor e pressionar as teclas do teclado. Geralmente aparece um erro Depois de anos de uso extensivo Mas também pode acontecer com computadores de nova geração adquiridos recentemente.

Nestes casos, você precisa pensar imediatamente Envie tudo para ajudar Aguarde que os técnicos resolvam o problema. É uma solução que costuma ser eficaz, mas que exige grandes gastos financeiros. E se lhe disséssemos que existe um caminho alternativo que você mesmo pode fazer e que não lhe custará nada? Siga este guia útil e você saberá como Reinicie o Windows Em alguns passos simples.

Seu PC está travado: veja como restaurar o Windows em apenas alguns instantes

Graças a este guia, Um computador bloqueado nunca mais será um problema. Na verdade, você sempre saberá como restaurar o Windows, para que todos os seus principais programas e programas possam voltar a funcionar normalmente. Sem ter que apoiar e gastar centenas de euros num bug que pode ser resolvido seguindo alguns passos rápidos.

Com o Windows 11, A primeira coisa que você precisa fazer é clicar com o botão direito em Iniciar e escolher Configurações. Vá para o sistema neste momento E então restaure. Você encontrará o botão Reinicializar seu PC, clique nele para finalmente clicar nele Restaure seu computador para as configurações de fábrica. Você será perguntado se também deseja excluir todos os arquivos ou mantê-los por meio de download na nuvem.

Se não quiser perder nenhum dado ou programa, basta pressionar novamente No botão Iniciar clicando com o botão direito, Vá para Configurações e restaure o computador para as configurações de fábrica. Em seguida, continue clicando em Salvar arquivos Reinstalação local Após concluir as etapas guiadas, o sistema operacional iniciará o processo de recuperação automática em alguns instantes.

Se você ainda está com Janelas 10Os passos são quase os mesmos. Faça login no seu perfil e clique com o botão direito no botão Iniciar para abrir Configurações. Aqui você precisará acessar a entrada modernização e segurança, Onde foi colocado o ristortino. Por fim, escolha Começar abaixo Reinicie seu computador E tudo começará automaticamente.