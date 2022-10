Jogos gratuitos anunciados oficialmente em 3 de novembro de 2022 – Nerd4.life

Com o novo mandato hoje disponível, foram anunciar o jogos grátis para computadorLoja de jogos épicos Na próxima semana: de 3 de novembro de 2022 Você pode baixar Filament and Rising Storm 2: Vietnam gratuitamente.

cordas É um jogo de quebra-cabeça de ficção científica, que nos coloca no papel de um astronauta/artista empenhado em explorar o navio chamado Alabaster, para tentar entender o que aconteceu com sua tripulação.



Filament: Captura de tela de um jogo de quebra-cabeça específico

Todos os quebra-cabeças do jogo se concentram em uma mecânica específica, que envolve mover cabos e conectar estruturas através deles.

Embarque no Alabaster, um dos principais navios de pesquisa da Filament Corporation, e tente recuperar o controle após uma misteriosa complicação que obscurece o navio e faz a tripulação desaparecer.

Contando com a ajuda de Juniper, o temido piloto do navio, você terá que enfrentar quebra-cabeças infernais que o levarão ao limite enquanto tenta descobrir o que aconteceu com a tripulação e por que eles desapareceram.

Teste a si mesmo subindo para Alabaster e depois tentando fugir em um jogo para um jogador com quebra-cabeças complexos e cativantes.

Rising Storm 2: Vietnã É um jogo de tiro em primeira pessoa da série Red Orchestra, com foco no infame conflito no Vietnã entre os EUA e os vietcongues.

O título pretende reproduzir de forma bastante fiel a luta bélica que caracterizou os anos da Guerra Fria entre blocos opostos, sugerindo uma reprodução de armas originais e situações realistas.

Jogo multiplayer com 64 jogadores, mais de 20 mapas, Exército e Fuzileiros Navais dos EUA, Exército Popular Vietnamita, Viet Cong, tropas australianas, forças RVI, mais de 50 armas, 4 helicópteros voadores, minas, armadilhas e túneis. cruel. Um nativo. corajoso. Personalização.

Lembre-se de que, a partir de hoje, os jogos gratuitos de 27 de outubro de 2022 também estarão disponíveis na Epic Games Store, que serão resgatados na próxima quinta-feira.