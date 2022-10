Vídeo mostrando o novo painel e as próximas mudanças em 2023 – Nerd4.life

Um vídeo postado por Tom Warren, editor sênior do The Verge, mostra um arquivo painel de controle para console X-Box sua chegada 2023 e alterações feitas pela Microsoft nesta nova versão da interface do usuário.

Como podemos ver, a nova casa à primeira vista não parece muito longe da já disponível, mas possui algumas novidades. Encontramos uma nova versão de primeira linha com jogos e aplicativos lançados recentemente, e agora eles são representados em quadrados do mesmo tamanho. A linha logo abaixo refere-se às novas adições ao Xbox Game Pass. O terceiro oferece os aplicativos destacados pelo usuário.

Outros arquivos seguem relatórios sobre jogos atuais, como os gratuitos ou disponíveis no Game Pass, uma seção inteira dedicada ao Call of Duty: Modern Warfare 2, categorias e sugestões feitas de acordo com nossas preferências, etc. De acordo com Tom Warren, isso parece não ser possível no momento Alterar a ordem das linhas Ou remova os listados acima. No entanto, a interface do usuário mostrada ainda está em desenvolvimento, então as coisas podem mudar entre agora e o lançamento, que está programado para 2023, conforme mencionado anteriormente.

Fique em casa Xbox, de acordo com a última declaração de Phil Spencer, os preços do Xbox Series X podem subir | S, Games e/ou Game Pass no futuro.