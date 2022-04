eFootball 2022 v1.0.0, Revisão

Da catástrofe que ele causou Konami Com o eFootball / PES, falamos muito sobre isso. Após o bom eFootball PES 2020, a desenvolvedora japonesa decidiu tirar férias para ter tempo de portar o jogo para o Unreal Engine e transformá-lo desde suas bases. A promessa era ser um jogo em constante fluxo, capaz de combinar a capacidade do estúdio oriental de sintetizar a dinâmica do campo de jogo com as últimas tendências do mercado, que veem os serviços gratuitos e o jogo direto como os modelos econômicos dominantes. Acima de tudo porque é muito rentável.

Poucos dias após o lançamento do FIFA 22, este foi um golpe de gênio: colocar uma versão inacabada do novo futebol de eSports no mercado para tentar roubar alguns leais à série EA graças a esse novo modelo de negócios. Pena que duas coisas: a primeira é que o eFootball está quebrado não “apenas” nos modos de jogo, mas sobretudo na jogabilidade e estabilidade do motor gráfico. A segunda é que a equipe do PES mais uma vez provou que havia escrito tempos de reação e levou meses para consertar o jogo.

O resultado é que muitos contratos com os parceiros mais importantes estão prestes a expirar, muitos jogadores profissionais viram-se obrigados a mudar para a competição e muitos jogadores se afastaram da série, e também porque nada resta do grande jogo PES, não até mesmo o título.

No entanto, em 14 de abril de 2022, a Konami finalmente lançou a versão 1.0.0 do eFootball 2022. Segundo os desenvolvedores, este é o jogo que eles queriam criar do zero, e é um produto de qualidade suficiente para rivalizar com a história do Pro Evolution do Série Soccer/Winning Eleven. Será suficiente? Ou é tarde demais? Descubra em Revisão do eFootball 2022 versão 1.0.0.